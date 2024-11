VYŠETROVANIE MOBY DICK: Odhalili podvody s DPH vo výške 520 mil. eur

Miláno/Luxemburg 14. novembra (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v rámci vyšetrovania podvodov spojených s daňou z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 520 miliónov eur, na ktorých sa intenzívne podieľajú viaceré mafiánske skupiny, uskutočnila razie vo viacerých krajinách Európskej únie (EÚ), pri ktorých zadržala 43 podozrivých.



Počas akcie v stredu (14. 11.) pod vedením EPPO sa vo viac ako 10 krajinách uskutočnilo 160 prehliadok, do ktorých boli zapojené stovky policajtov.



Vyšetrovanie s krycím názvom "Moby Dick" prebieha vo viacerých krajinách EÚ vrátane Bulharska, Chorvátska, Cypru, Českej republiky, Talianska, Luxemburska, Holandska, Slovenska a Španielska, ako aj v krajinách mimo EÚ. Celkovo je vyšetrovaných 195 osôb a viac ako 400 spoločností.



Vykonáva sa príkaz na zmrazenie financií vo výške viac ako 520 miliónov eur s cieľom nahradiť škody spôsobené EÚ a vnútroštátnym rozpočtom. Len v Taliansku bolo zmrazených 129 bankových účtov a zabavených 192 nehnuteľností spolu so 44 luxusnými autami a loďami.



Podľa vyšetrovania ľudia napojení na niekoľko mafiánskych klanov investovali do zločineckého syndikátu, ktorý vytvoril vysoko ziskový systém daňových únikov.



Úroveň zložitosti a efektívnosti tohto zločineckého syndikátu, ktorý páchal tzv. karuselové podvody s DPH, je bezprecedentná. V rokoch 2020 až 2023 vystavil faktúry za predaj airpodov, notebookov a iného elektronického tovaru za viac ako 1,3 miliardy eur. Využíval pritom pravidlá EÚ o cezhraničných transakciách medzi členskými štátmi, keďže tieto sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH).



Na základe dôkazov si podozriví založili spoločnosti v Taliansku a ďalších členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách mimo EÚ, aby obchodovali s tovarom prostredníctvom podvodného reťazca nezvestných obchodníkov, ktorí by zanikli bez toho, aby si splnili svoje daňové povinnosti. Ostatné spoločnosti v podvodnom reťazci by následne žiadali vrátenie DPH od vnútroštátnych daňových úradov.



Sudca pre predbežné vyšetrovanie na súde v Miláne nariadil vyšetrovaciu väzbu pre 43 podozrivých, z toho 34 zostane vo väzení a deväť v domácom väzení. Na žiadosť Európskej prokuratúry bolo vydaných sedem európskych zatykačov na podozrivé osoby nachádzajúce sa v Bulharsku, Česku, Holandsku, Španielsku a krajinách mimo EÚ. Ďalším štyrom podozrivým bol uložený dočasný zákaz výkonu obchodnej činnosti.