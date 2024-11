Európska prokuratúra podala na trestný súd obžalobu

Bratislava 22. novembra (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v Bratislave podala na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) obžalobu na jednu fyzickú osobu a jednu spoločnosť v rámci trestného konania vedeného pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a falšovania dokumentov súvisiaceho so získaním dotácií na výrobu piva. Informoval o tom v piatok európsky delegovaný prokurátor Martin Pacalaj z Úradu EPPO.



Spresnil, že obvinená fyzická osoba, ktorá bola konateľom obvinenej spoločnosti, požiadala v apríli 2021 o nenávratný finančný príspevok vo výške 192.338 eur, ktorý bol v plnej výške financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na výrobu piva.



Zo záverov vyšetrovania podľa jeho informácií vyplynulo, že obvinený Ministerstvu hospodárstva (MH) SR v rámci procesu schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložil 26. augusta 2021 sfalšované vyjadrenie. To v rozpore so skutočnosťou potvrdzovalo, že linka na výrobu piva nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA), čo je proces, ktorý by mohol výrazne oddialiť schválenie alebo viesť k zamietnutiu.



Priblížil, že sfalšované vyjadrenie vyhotovila iná trestne zodpovedná osoba konajúca za inú obchodnú spoločnosť, pričom obaja už boli odsúdení v samostatnom konaní. Predložením falošného dokumentu obvinený obišiel podmienky výzvy a podvodne sa snažil získať schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, čím narušil integritu schvaľovacieho procesu financovania a nerešpektoval základné environmentálne záruky.



Pacalaj upozornil, že podľa Trestného zákona Slovenskej republiky hrozí obvinenej fyzickej osobe v prípade uznania viny za poškodzovanie finančných záujmov EÚ a falšovanie verejnej listiny trest odňatia slobody v celkovej dĺžke až šesť rokov. Okrem toho mu môže byť uložený peňažný trest až do výšky troch miliónov eur.



Podobne môže byť podľa jeho slov obvinenej spoločnosti uložený peňažný trest až do výšky 1,6 milióna eur a môže jej byť zakázané prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ až na obdobie desiatich rokov.



Pacalaj dodal, že všetky obvinené osoby sa považujú za nevinné, kým sa ich vina nepreukáže na príslušných slovenských súdoch.



EPPO je nezávislá prokuratúra Európskej únie. Je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie páchateľov trestných činov proti finančným záujmom EÚ a podanie obžaloby na nich.