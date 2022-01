Európska prokuratúra vyšetruje štyri firmy pre únik na clách a daniach

Brusel/Luxemburg 12. januára (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) oznámila, že slovenská kancelária EPPO v utorok (11. 1.) na území Slovenska a Českej republiky zakročila proti štyrom spoločnostiam podozrivým z porušovania daňových a colných predpisov pri dovoze spotrebného tovaru z tretích krajín. Celkové škody EPPO odhaduje na 48 miliónov eur.



Podľa oficiálneho vyhlásenia EPPO Kriminálny úrad finančnej správy SR počas utorňajšej akcie prehľadal domy a priestory firiem, ktoré by mohli mať dôkazy k predmetnému vyšetrovaniu.



Štyri nemenované spoločnosti využili zástupcov slovenských dovozcov na deklarovanie dovozu tovaru z tretích krajín (mimo Únie) na jednotný trh EÚ. Colné konanie sa vykonalo na Slovensku.



Hodnota tovaru bola podľa EPPO zámerne podhodnotená a tovar bol deklarovaný v režime tranzitu, ktorý znížil colné poplatky a oslobodil ho od platieb DPH. Tovar sa však následne prepravil do iných konečných miest určenia, ako bolo pôvodne deklarované.



Škoda spôsobená únikom DPH sa odhaduje približne na 30 miliónov eur a škoda spôsobená únikom na cle sa odhaduje približne na 18 miliónov eur.



Európska prokuratúra spresnila, že vyšetrovanie tohto prípadu pokračuje a ďalšie informácie o ňom budú poskytnuté v nasledujúcich mesiacoch.



EPPO so sídlom v Luxemburgu je nezávislý orgán EÚ zodpovedný za vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom EÚ vrátane podvodov, korupcie, prania špinavých peňazí a cezhraničných podvodov v oblasti DPH. Do činností Európskej prokuratúry je zapojených 22 členských štátov EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)