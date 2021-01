Európska rada pre inovácie podporila 42 európskych startupov

Brusel 6. januára (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila v stredu prvé kolo priamych kapitálových investícií z nového fondu Európskej rady pre inovácie (EIC). Financovanie v celkovej výške približne 178 miliónov eur získa 42 vysoko inovatívnych startupov a malých a stredných podnikov.



Investície sa týkajú podnikov pôsobiacich pri rozvoji a rozširovaní prelomových inovácií v oblasti zdravia, obehového hospodárstva, vyspelej výroby a v iných odvetviach. Prvým podnikom z EÚ, do ktorého fond EIC investuje, je francúzska inovačná spoločnosť CorWave, ktorej poslaním je zaviesť úplne nový štandard starostlivosti pre pacientov so život ohrozujúcim zlyhávaním srdca.



Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila, že hoci má Európa mnoho inovatívnych a talentovaných startupov, tieto podniky sa príliš často nerozrastú na väčšie podniky alebo sa presídľujú do iných regiónov. "Európska rada pre inovácie prináša novú jedinečnú formu financovania – kombináciu grantov a kapitálu. Preklenie tak medzeru vo financovaní vysoko inovatívnych podnikov, uvoľní dodatočné súkromné investície a umožní ich rozširovanie v Európe," vysvetlila komisárka.



Kapitálové investície, ktoré sa pohybujú od 500.000 eur do 15 miliónov eur na jedného príjemcu, dopĺňajú grantové financovanie, ktoré už bolo poskytnuté prostredníctvom pilotného projektu EIC Akcelerátor. Ide o prvý prípad, keď EK uskutočnila priame kapitálové alebo kvázi kapitálové investície do startupov. Vlastnícky podiel by sa mal pohybovať od 10 do 25 %.



V rámci nástroja EIC Akcelerátor bolo na financovanie od decembra 2019 vybraných už 293 podnikov, pričom objem grantov dohromady predstavuje vyše 563 miliónov eur. Spomedzi nich bolo vybraných 159 podnikov, ktorým boli vyčlenené dodatočné kapitálové investície z fondu EIC. V stredu oznámených 42 podnikov tvorí predvoj tejto skupiny, lebo ako prvé uspeli v procese hodnotenia a hĺbkovej analýzy. Investície z EIC môže dostať aj ďalších 117 predbežných kandidátov, ak úspešne prejdú rovnakým procesom.



EK v súčasnosti dokončuje investičné dohody s ďalšími cieľovými podnikmi. Podporu môže získať medzinárodná satelitná a komunikačná spoločnosť Hiber z Holandska, ktorá poskytuje globálne a cenovo dostupné pripojenie na internet vecí, francúzska spoločnosť XSun, zaoberajúca sa solárnymi lietadlami, írska technologická spoločnosť Geowox Limited, ktorá poskytuje automatizované oceňovanie majetku s využitím otvorených údajov a modelov strojového učenia špičkovej kvality, alebo islandská farmaceutická spoločnosť EpiEndo Pharmaceuticals ehf., ktorá chce riešiť celosvetový problém chronických ochorení dýchacieho ústrojenstva.



Investíciám predchádza dôkladné hodnotenie projektov, hĺbková analýza, na ktorú dohliadajú externí odborníci a investori v rámci investičného výboru fondu EIC. Konečné rozhodnutie má správna rada fondu EIC.



spravodajca TASR Jaromír Novak