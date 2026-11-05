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Európska rada pre inovácie uvoľní financie na hlboké technológie
V roku 2027 bude EIC podporovať inovátorov s vysokým potenciálom od začiatočného výskumu až po komercializáciu a rozširovanie, a to i v oblasti technológií s dvojakým použitím a obranných technológií.
Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v štvrtok prijala pracovný program Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2027, ktorým sa uvoľní 1,8 miliardy eur na podporu najsľubnejších európskych podnikateľov a výskumníkov v oblasti hlbokých technológií. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že posledný balík financovania EIC v rámci multimiliardovej výskumnej stratégie Horizont Európa na roky 2021 - 2027 pomôže premeniť prelomový výskum na inovácie pripravené na trh a posilní schopnosť EÚ vyvíjať a rozširovať strategické technológie.
V roku 2027 bude EIC podporovať inovátorov s vysokým potenciálom od začiatočného výskumu až po komercializáciu a rozširovanie, a to aj v oblasti technológií s dvojakým použitím a obranných technológií.
Nový program napĺňa stratégiu EÚ pre startupy a rozširovanie podnikov a kompas konkurencieschopnosti tým, že podporu EIC zjednoduší, zrýchli a zacieli. Inovátorom uľahčí žiadosti o financovanie a zároveň presadzuje na výzvy zameraný etapový prístup k podpore vysoko rizikových a vysoko sľubných inovácií.
Pracovný program na rok 2027 zahŕňa niekoľko cielených vylepšení. Patria k nim dokončenie financovania fondu Scaleup Europe Fund (miliarda eur), investícií do obrany (200 miliónov eur) a pilotného projektu Advanced Innovation Challenges (25 miliónov eur), ktoré boli zavedené v roku 2026.
Program ďalej predvída zlepšenie riadenia veľkého objemu žiadostí o prelomový výskum v rámci programu EIC Pathfinder, posilnenie inovačného vplyvu prechodného programu EIC, rozšírenie podpory pre začínajúce podniky vedené ženami (program Women TechEU), zdvojnásobenie grantov na 150.000 eur na začínajúci podnik a zavedenie novej Európskej ceny pre ženy inovátorky v oblasti kvantovej elektroniky, ktorá doplní Európsku cenu pre ženy inovátorky.
Európska rada pre inovácie má v rámci programu Horizont Európa rozpočet viac ako 10 miliárd eur na roky 2021 - 2027. Od svojho spustenia podporila viac ako 800 spoločností a takmer 700 výskumných projektov. Poskytuje financovanie v celom inovačnom cykle, od prelomového výskumu v rámci programu Pathfinder, cez komercializáciu v rámci programu Transition, až po podporu startupov a scaleupov prostredníctvom programov Accelerator a STEP Scale Up.
Pilotný program Advanced Innovation Challenges, spustený v roku 2026, podporuje 20 projektov uskutočniteľnosti, pričom sa očakáva, že 10 z nich v roku 2027 postúpi k predstaveniu prototypov a demonštrácii ich funkčnosti.
Fond EIC investoval takmer dve miliardy eur do vyše 375 startupov zameraných na hlboké technológie, čím prilákal 3,5-krát viac spoločných investícií. Hlboké technológie zahŕňajú rôzne inovatívne prístupy a technológie, ktoré presahujú tradičné hranice technológií, ako sú umelá inteligencia, kvantové výpočty a autonómne systémy.
Fond si kladie za cieľ pomôcť najsľubnejším európskym scaleupom stať sa globálnymi lídrami prostredníctvom investícií v priemernej výške viac ako 100 miliónov eur. V roku 2026 EIC rozšírila podporu pre inovácie v oblasti dvojakého použitia a obrany.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že posledný balík financovania EIC v rámci multimiliardovej výskumnej stratégie Horizont Európa na roky 2021 - 2027 pomôže premeniť prelomový výskum na inovácie pripravené na trh a posilní schopnosť EÚ vyvíjať a rozširovať strategické technológie.
V roku 2027 bude EIC podporovať inovátorov s vysokým potenciálom od začiatočného výskumu až po komercializáciu a rozširovanie, a to aj v oblasti technológií s dvojakým použitím a obranných technológií.
Nový program napĺňa stratégiu EÚ pre startupy a rozširovanie podnikov a kompas konkurencieschopnosti tým, že podporu EIC zjednoduší, zrýchli a zacieli. Inovátorom uľahčí žiadosti o financovanie a zároveň presadzuje na výzvy zameraný etapový prístup k podpore vysoko rizikových a vysoko sľubných inovácií.
Pracovný program na rok 2027 zahŕňa niekoľko cielených vylepšení. Patria k nim dokončenie financovania fondu Scaleup Europe Fund (miliarda eur), investícií do obrany (200 miliónov eur) a pilotného projektu Advanced Innovation Challenges (25 miliónov eur), ktoré boli zavedené v roku 2026.
Program ďalej predvída zlepšenie riadenia veľkého objemu žiadostí o prelomový výskum v rámci programu EIC Pathfinder, posilnenie inovačného vplyvu prechodného programu EIC, rozšírenie podpory pre začínajúce podniky vedené ženami (program Women TechEU), zdvojnásobenie grantov na 150.000 eur na začínajúci podnik a zavedenie novej Európskej ceny pre ženy inovátorky v oblasti kvantovej elektroniky, ktorá doplní Európsku cenu pre ženy inovátorky.
Európska rada pre inovácie má v rámci programu Horizont Európa rozpočet viac ako 10 miliárd eur na roky 2021 - 2027. Od svojho spustenia podporila viac ako 800 spoločností a takmer 700 výskumných projektov. Poskytuje financovanie v celom inovačnom cykle, od prelomového výskumu v rámci programu Pathfinder, cez komercializáciu v rámci programu Transition, až po podporu startupov a scaleupov prostredníctvom programov Accelerator a STEP Scale Up.
Pilotný program Advanced Innovation Challenges, spustený v roku 2026, podporuje 20 projektov uskutočniteľnosti, pričom sa očakáva, že 10 z nich v roku 2027 postúpi k predstaveniu prototypov a demonštrácii ich funkčnosti.
Fond EIC investoval takmer dve miliardy eur do vyše 375 startupov zameraných na hlboké technológie, čím prilákal 3,5-krát viac spoločných investícií. Hlboké technológie zahŕňajú rôzne inovatívne prístupy a technológie, ktoré presahujú tradičné hranice technológií, ako sú umelá inteligencia, kvantové výpočty a autonómne systémy.
Fond si kladie za cieľ pomôcť najsľubnejším európskym scaleupom stať sa globálnymi lídrami prostredníctvom investícií v priemernej výške viac ako 100 miliónov eur. V roku 2026 EIC rozšírila podporu pre inovácie v oblasti dvojakého použitia a obrany.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)