< sekcia Ekonomika
Európska Route 66 má pomôcť slovenskému cestovnému ruchu
Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa zapája do projektu európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa zapája do projektu európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Cieľom má byť podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj „cestovný pas“ so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. V utorok to na tlačovej konferencii oznámil šéf rezortu Rudolf Huliak (nezávislý).
„Vyzývam aj všetkých, ktorí sa budú nachádzať popri tejto trase, aby sa zapojili do tohto významného projektu a pomohli nám takýmto spôsobom Slovensko zviditeľniť aj v zahraničí,“ uviedol minister. Iniciátorom projektu je Slovensko, ale podľa ministra s nápadom súhlasili aj Poľsko a Maďarsko. S Chorvátskom ešte rezort rokuje.
V sobotu sa (16. 5.) sa má uskutočniť slávnostné odovzdanie štafety maďarskej strane prostredníctvom motocyklistickej kolóny z Lopeja po Šahy. Poľská strana by sa mala napojiť 12. júna. „Chceme sem doviesť ľudí, chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní a máme im čo ponúknuť. Na našej časti európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry,“ priblížil prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
Na propagáciu projektu poskytla 100.000 eur štátna firma Tipos. Smrečan spresnil, že väčšina financií bola použitá na propagačné tabule v obciach na južnej strane cesty, neskôr pribudnú tabule aj na severnej. Podľa Smrečana by pomohlo, ak by sa do projektu zapojilo aj Ministerstvo vnútra SR a cesta sa označila aj vodorovne. Od Ministerstva dopravy SR má zas Smrečan prísľub, že cesty sa budú zlepšovať.
Do projektu sa zapojil aj Motorový klub polície SR, ktorého úlohou má byť prieskum cesty, dopĺňanie označenia a koordinácia s poľskou stranou, kde sa tiež zapojil policajný motorový klub.
Slovenská Route 66 vedie podľa webu asociácie štyrmi samosprávnymi krajmi a ôsmimi okresmi z mesta Šahy na maďarskej hranici do Tatranskej Javoriny - Podspádov na poľskej hranici a virtuálnou vetvou do Liptovského Mikuláša.
„Vyzývam aj všetkých, ktorí sa budú nachádzať popri tejto trase, aby sa zapojili do tohto významného projektu a pomohli nám takýmto spôsobom Slovensko zviditeľniť aj v zahraničí,“ uviedol minister. Iniciátorom projektu je Slovensko, ale podľa ministra s nápadom súhlasili aj Poľsko a Maďarsko. S Chorvátskom ešte rezort rokuje.
V sobotu sa (16. 5.) sa má uskutočniť slávnostné odovzdanie štafety maďarskej strane prostredníctvom motocyklistickej kolóny z Lopeja po Šahy. Poľská strana by sa mala napojiť 12. júna. „Chceme sem doviesť ľudí, chceme sem doviesť turistov, chceme zvýšiť počet prenocovaní a máme im čo ponúknuť. Na našej časti európskej Route 66 máme hrady, zámky, kúpele, jaskyne, Vysoké Tatry,“ priblížil prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
Na propagáciu projektu poskytla 100.000 eur štátna firma Tipos. Smrečan spresnil, že väčšina financií bola použitá na propagačné tabule v obciach na južnej strane cesty, neskôr pribudnú tabule aj na severnej. Podľa Smrečana by pomohlo, ak by sa do projektu zapojilo aj Ministerstvo vnútra SR a cesta sa označila aj vodorovne. Od Ministerstva dopravy SR má zas Smrečan prísľub, že cesty sa budú zlepšovať.
Do projektu sa zapojil aj Motorový klub polície SR, ktorého úlohou má byť prieskum cesty, dopĺňanie označenia a koordinácia s poľskou stranou, kde sa tiež zapojil policajný motorový klub.
Slovenská Route 66 vedie podľa webu asociácie štyrmi samosprávnymi krajmi a ôsmimi okresmi z mesta Šahy na maďarskej hranici do Tatranskej Javoriny - Podspádov na poľskej hranici a virtuálnou vetvou do Liptovského Mikuláša.