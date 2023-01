Európska rozvojová banka očakáva rekordnú stratu za rok 2022

Davos 19. januára (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) očakáva za rok 2022 rekordnú stratu, predovšetkým v dôsledku strát zo svojich portfólií v Rusku a Bielorusku. Uviedla to prezidentka EBOR Odile Renaud-Bassová na okraj výročného stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Banka mala vo svojom portfóliu zameranom na Rusko a Bielorusko pred vojnou na Ukrajine približne 1 miliardu USD (922,59 milióna eur), povedala Renaud-Bassová.



"Očakávame rekordnú stratu po rekordnom zisku z predchádzajúceho roka," uviedla.



Banka minulý týždeň informovala, že v roku 2022 investovala vo svojom regióne až 13,1 miliardy eur. Podľa Renaud-Bassovej tento rok plánuje EBOR pokračovať v investíciách zameraných na potravinovú a energetickú bezpečnosť.



EBOR, ktorá pôsobí približne v 40 ekonomikách sveta, dúfa, že v roku 2023 zvýši investície na Blízkom východe a v Afrike, najmä v Egypte či v Tunisku.



Šéfka banky zopakovala sľub, že Ukrajina dostane ďalších 1,3 miliardy eur v tomto roku 2023 po tom, ako jej vlani banka vyplatila 1,7 miliardy eur. Celkovo by tak Ukrajina mala dostať od EBOR 3 miliardy eur do konca tohto roka najmä na pomoc pri obnove infraštruktúry.



EBOR očakáva tiež, že jej expanzia v subsaharskej Afrike a v Iraku, odložená pre vojnu na Ukrajine, bude opäť na programe v roku 2023.



(1 EUR = 1,0839 USD)