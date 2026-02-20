< sekcia Ekonomika
Európska smernica o väčších kamiónoch vyvoláva odpor železničiarov
Železničiari zároveň varujú aj pred vplyvmi na kombinovanú dopravu.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Plánované zmeny európskych pravidiel pre rozmery a hmotnosti nákladných vozidiel vyvolali odpor časti železničiarov. Prezident Asociácie železničných dopravcov Slovenska Matej Franc informoval, že sú zásadne proti zvyšovaniu hmotnosti a veľkosti neelektrických nákladných vozidiel aj ich cezhraničným pohybom vrátane tzv. gigalinerov. Príčinou sporu je možnosť širšieho využitia tzv. Európskeho modulárneho systému (EMS), teda prevádzky dlhších a ťažších kamiónových súprav.
Podľa overených prepočtov sa v EÚ očakáva v prípade schválenia uvedenej normy zvýšenie emisií CO2 o 6,6 milióna ton a o približne 10,5 milióna viac jázd nákladných vozidiel. „A keďže prípustná hmotnosť nákladných vozidiel sa zvýši o 10 percent, môžeme očakávať o 46 percent viac škôd na cestách, ktoré budú znášať daňoví poplatníci,“ uviedol Franc s tým, že treba riešiť presun tovaru na dlhé vzdialenosti z cestnej na železničnú dopravu a odľahčiť cesty.
Železničiari zároveň varujú aj pred vplyvmi na kombinovanú dopravu. Podľa analýz európskych sektorových asociácií by až 40 % existujúcich terminálov kombinovanej dopravy nebolo schopných EMS obsluhovať bez rozsiahlych stavebných úprav. „Na mnohých termináloch, asi rovnako ako na väčšine cestnej infraštruktúry, by sme mali problémy s obsluhou takto dlhých vozidiel, najmä pre ich väčší polomer otáčania a nároky na priestor,“ upozornil slovenský podpredseda Medzinárodnej únie pre kombinovanú železničnú a cestnú dopravu Peter Kiss.
Železniční dopravcovia zdôraznili, že nemajú výhrady proti efektivite, keďže aj železnica presadzuje využívanie dlhších a ťažších vlakov. Aj tu je však problémom infraštruktúra. „Smernica TEN-T síce počíta s vlakmi dlhými 740 metrov, no na väčšine trás na to nie sú vytvorené podmienky. Chýbajú výhybne, stanice aj terminály a ich úprava bude trvať roky. Hovoriť o skutočne férovej súťaži medzi druhmi dopravy sa má až vtedy, keď budú mať porovnateľné technické a infraštruktúrne možnosti,“ dodal Kiss.
O smernici o hmotnostiach a rozmeroch vozidiel v Bruseli rokovali vlani v decembri. Prijatie všeobecného prístupu Radou EÚ otvorilo cestu k trialógovým rokovaniam medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom.
EMS umožňuje spájanie viacerých štandardných prepravných jednotiek do jednej súpravy. Takéto vozidlá môžu dosahovať dĺžku až 25,25 metra (teraz maximálne 18,85 metra) a prevážať viac nákladu. Návrh smernice počíta s tým, že zvýšená hmotnosť až 44 ton (aktuálne 40 ton) by sa mala využiť napríklad na batérie elektrických nákladných vozidiel, kritici upozornili, že povinnosť viazať zvýšené limity na konkrétne technológie v návrhu chýba. Podľa nich tak môže vyššia kapacita skončiť najmä ako priestor na prepravu väčšieho objemu tovaru po cestách.
