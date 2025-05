Európska súťaž v štatistike mala na Slovensku rekordnú účasť

Bratislava 7. mája (OTS) - Do tretieho ročníka Európskej súťaže v štatistike sa zapojilo 24 % stredných škôl na Slovensku. Slovenskí stredoškoláci v záujme o súťaž uspeli v konkurencii štátov s oveľa väčším počtom škôl či obyvateľov. Štatistický úrad SR ocenil najúspešnejšie tímy stredoškolákov z Michaloviec, Bratislavy, Humenného, Banskej Bystrice a Považskej Bystrice.Tretí ročník stredoškolskej Európskej súťaže v štatistike na Slovensku bol rekordný z hľadiska počtu registrovaných študentov, stredných škôl aj tímov. Slovenskí stredoškoláci tak v záujme prekonali aj oveľa väčšie krajiny Európy s násobne vyššími počtami obyvateľov a Slovensko v európskom rebríčku obsadili 4. miesto v počte zúčastnených študentov a 5. miesto v počte zúčastnených škôl. Európska súťaž v štatistike sa počas školského roku 2024/2025 realizovala v 21 krajinách EÚ.Do súťaže sa aktuálne zapojilo 155 škôl, teda 24 % zo všetkých stredných škôl na Slovensku. Súperenie v štatistike zaujalo viac ako 1700 študentov zaregistrovaných do takmer 650 tímov. Počet študentov narástol medziročne o 39 % a počet tímov o 36 %.zdôraznilaSlovenskí stredoškoláci aj v Európskej súťaži v štatistike 2024/2025 potvrdili, že prácu s faktami ovládajú, vedia ich analyzovať a vytvoriť z nich zaujímavé interpretácie. Víťazmi národného kola aktuálneho ročníka sa stal tím starších stredoškolákov z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a tím mladších stredoškolákov Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia z Bratislavy. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a zo Spojenej školy Pankúchova v Bratislave. Tretiu priečku obsadili tímy z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a z Gymnázia Dominika Tatarku v Považskej Bystrici.Najlepšie tímy a ich tútori - pedagógovia si už od Štatistického úradu SR už prevzali finančné poukážky a vecné dary. V aktuálnom ročníku pribudol tiež významný benefit - možnosť prijatia na Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave bez prijímacích pohovorov pre takmer 70 študentov, ktorí sa kvalifikovali do druhej etapy národného kola v kategórii starších stredoškolákov.zdôraznila. Súčasne prvýkrát získali finančné ceny aj stredné školy víťazných tímov.Tímy z prvých dvoch miest v každej kategórii postupujú do európskeho finále súťaže, ktoré vyvrcholí v júni. Ich úlohou je vytvoriť dvojminútové video na tému. Európsku súťaž v štatistike realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom. Na hodnotení prác sa podieľali aj Národná banka Slovenska a Ministerstvo školstva SR. Zmyslom súťaže je naučiť stredoškolákov pracovať so štatistickými informáciami, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať.