Európska únia čaká na kroky USA v súvislosti s obchodnou dohodou
Autor TASR
Brusel 12. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) zatiaľ nevie povedať, kedy bude pripravené spoločné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať podrobnosti o amerických clách, ani kedy Biely dom vydá výkonný príkaz o dovozných clách na európske automobily. Uviedol to v utorok hovorca Európskej komisie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
EÚ a USA dosiahli koncom júla rámcovú obchodnú dohodu o clách, ale doteraz (k minulému týždňu) nadobudlo účinnosť iba základné clo vo výške 15 % na európsky vývoz. Predstavitelia EÚ predtým uviedli, že spoločné vyhlásenie bude nasledovať veľmi skoro po dohode spolu s výkonnými príkazmi amerického prezidenta Donalda Trumpa o kľúčových výnimkách.
„Je to dohoda, o ktorej veríme, že je silná a najlepšia, akú sme mohli dostať. Samozrejme, očakávame, že USA podniknú ďalšie kroky, ktoré sú súčasťou tejto dohody, ale nemyslím si, že v tejto fáze môžeme stanoviť časový harmonogram týchto záväzkov,“ povedal hovorca Európskej komisie.
Výnimky zahŕňajú zníženie súčasného cla na dovoz automobilov a autodielov z EÚ z 27,5 % na 15 %. Hoci clá na farmaceutické výrobky a polovodiče sú v súčasnosti nulové, Trump ubezpečil Úniu, že ak sa v dôsledku amerického vyšetrovania dovozu týchto výrobkov zvýšia, nepresiahnu 15 %.
EÚ a USA v rámci dohody stále dokončujú zoznam produktov, pri ktorých by sa mali clá na oboch stranách znížiť na nulu, napríklad na lietadlá, zatiaľ čo na iné produkty by sa mala vrátiť nižšia sadzba. Očakáva sa pritom, že rokovania o colných sadzbách pre liehoviny a víno sa predĺžia do jesene.
Európa stále čelí clám vo výške 50 % na vývoz ocele a hliníka do USA, ale obe strany sa dohodli na zavedení systému kvót, čo by malo znížiť tieto clá. Medzitým sú však huty v EÚ pod tlakom, pretože americké clá viedli k prudkému nárastu vývozu ich hlavnej vstupnej suroviny, kovového šrotu.
