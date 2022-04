Európska únia chce rokovať s OPEC-om o zvýšení produkcie ropy

Viedeň/Brusel 11. apríla (TASR) - Predstavitelia Európskej únie (EÚ) budú v pondelok rokovať vo Viedni so zástupcami Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Chcú ich vyzvať, aby zvýšili ťažbu, keďže EÚ zvažuje potenciálne sankcie voči ruskej rope.



OPEC doposiaľ odolal výzvam Spojených štátov a Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), aby dodával viac ropy na trhy a pomohol tak znížiť jej ceny, ktoré minulý mesiac dosiahli 14-ročné maximum po zavedení sankcií Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Aliancia OPEC+, ktorej členmi sú okrem ropného kartelu aj ďalší veľkí producenti ropy na čele s Ruskom, plánuje zvýšiť v máji produkciu o približne 432.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Ruskej rope sa doteraz sankcie EÚ vyhli. Minulý týždeň sa 27-členný blok dohodol na sankciách proti ruskému uhliu. Ide o prvé sankcie zacielené na dodávky energií. Niektorí vysokí predstavitelia EÚ naznačili, že ďalšia na rade by mohla byť ropa.



Európska komisia pripravuje návrhy na ropné embargo voči Rusku, uviedli v pondelok ministri zahraničných vecí Írska, Litvy a Holandska pri príchode na stretnutie so svojimi partnermi z EÚ v Luxembursku.



Austrália, Kanada a Spojené štáty, ktoré sú menej závislé od ruských dodávok energií ako Európa, už nákupy ruskej ropy zakázali.



Štáty EÚ sú rozdelené v otázke, či ich nasledovať, vzhľadom na veľkú závislosť mnohých členov bloku od dodávok komodity z Ruska a potenciál tohto kroku zvýšiť už aj tak vysoké ceny energií v Európe.



EÚ predpokladá, že spotreba ropy v bloku sa do roku 2030 zníži o 30 % v porovnaní s úrovňou z roku 2015 v rámci jej politiky boja proti klimatickej zmene. Ale v krátkodobom časovom horizonte by embargo na ruskú ropu mohlo týmto plánom zasadiť úder, keďže bude potrebné nahradiť ju alternatívnymi zdrojmi energie.