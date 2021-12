Európska únia navrhla iniciatívu zameranú proti daňovým podvodom

Brusel 22. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila kľúčovú iniciatívu, ktorej cieľom je bojovať proti zneužívaniu schránkových subjektov na nevhodné daňové účely.



Nový návrh by mal zaistiť, že subjekty v Európskej únii, ktoré nevykonávajú žiadnu hospodársku činnosť alebo vykonávajú len minimálnu hospodársku činnosť, nebudú mať prospech zo žiadnych daňových výhod a pre daňovníkov nebudú predstavovať žiadne finančné zaťaženie.



Návrhom sa zabezpečujú rovnaké podmienky pre veľkú väčšinu európskych podnikov, ktoré sú kľúčom k obnove EÚ, a zabezpečí sa, aby bežní daňovníci netrpeli ďalšou finančnou záťažou v dôsledku tých, ktorí sa snažia vyhnúť plateniu svojho spravodlivého podielu daní.



Hoci schránkové subjekty môžu plniť užitočné obchodné a podnikateľské úlohy, niektoré medzinárodné skupiny, a dokonca aj jednotlivci, ich zneužívajú na účely agresívneho daňového plánovania alebo daňových únikov.



Tlačová správa EK pripomenula, že EÚ bola v priebehu rokov svedkom množstva škandálov spôsobených zneužívaním schránkových spoločností, ktoré škodia hospodárstvu a spoločnosti ako celku a predstavujú nespravodlivú dodatočnú záťaž pre európskych daňovníkov.



Nové požiadavky na monitorovanie a podávanie správ pre schránkové spoločnosti im sťažia využívanie nespravodlivých daňových výhod a vnútroštátnym orgánom uľahčia sledovanie akéhokoľvek zneužívania zo strany schránkových spoločností.



Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti spresnil, že týmto návrhom sa obmedzí pole pôsobnosti schránkových spoločností a stanovia sa normy transparentnosti, aby bolo možné ľahšie odhaliť zneužívanie takýchto subjektov na daňové účely. "V našom návrhu sa stanovujú objektívne ukazovatele, ktoré vnútroštátnym daňovým orgánom pomôžu odhaľovať podniky existujúce len na papieri. V takom prípade bude spoločnosť podliehať novým povinnostiam daňového výkazníctva a príde o prístup k daňovým výhodám. Ide o ďalší dôležitý krok v našom boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom v EÚ," vysvetlil komisár.



Návrh by mal vstúpiť do platnosti od 1. januára 2024 po tom, ako ho prijmú členské štáty. Ide o jednu z iniciatív v rámci širšieho súboru opatrení EK, ktoré sú zamerané na boj proti nekalým daňovým praktikám. Komisia v roku 2022 plánuje predložiť novú iniciatívu, ktorou bude reagovať na výzvy spojené so schránkovými subjektmi v krajinách mimo EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)