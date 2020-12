Európska únia odmietla ponuku Británie týkajúcu sa rybolovu

Brusel/Londýn 22. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) odmietla ponuku Británie týkajúcu sa rybolovu, uviedla v utorok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na dva zdroje. Rybolov je jednou zo sporných oblastí pri rokovaniach o budúcich obchodných vzťahoch.



Británia v pondelok navrhla, aby EÚ znížila hodnotu rýb, ktoré jej rybári nachytajú v britských vodách, o 30 %. Ešte pred týždňom požadovalo Spojené kráľovstvo zníženie o 60 %.



EÚ minulý týždeň odmietla akceptovať redukciu o viac než 25 %.



Do skončenia sa prechodného obdobia, počas ktorého zostáva Británia súčasťou jednotného trhu a colnej únie, zostáva už len 9 dní a aktuálne nie je mnoho signálov, že by dohoda bola na dohľad.



Británia je takisto naďalej proti požiadavke EÚ, že Brusel by mohol zaviesť odvetné clá, predovšetkým na energie, ak Británia odstúpi od dohody o rybolove. Londýn uviedol, že je pripravený akceptovať odvetné clá na ryby, ale nie v iných oblastiach.



Európska komisia (EK) sa radí s členskými štátmi o britskom návrhu a hlavný vyjednávač EÚ by mal niekedy okolo štvrtej hodiny popoludní v Bruseli informovať zástupcov členských krajín. Podľa zdrojov je ešte stále možné dosiahnutie kompromisu.