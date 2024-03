Európska únia ohlásila vyše sedem miliardovú pomoc pre Egypt

Káhira 17. marca (TASR) - Európska únia poskytne Egyptu do konca roka 2027 finančnú pomoc vo forme pôžičiek a dotácií vo výške 7,4 miliardy eur. Oznámila to v nedeľu Európska komisia, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.



Obe strany tak povýšili svoju spoluprácu na úroveň "strategického a komplexného partnerstva". Pomoc bola ohlásená v čase, keď je na návšteve v Káhire predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ako aj lídri Belgicka, Talianska, Rakúska, Cypru a Grécka. Predmetnú dohodu by mali podpísať ešte v priebehu nedele.



Partnerstvo s Egyptom má zahŕňať aj ďalšiu spoluprácu v oblasti zamedzovania nelegálnej migrácii, ako aj hospodársku a politickú spoluprácu.



Z celkovej sumy 7,4 miliárd eur má 5 miliárd predstavovať pôžičky a 1,8 miliardy investície do potravinovej bezpečnosti a digitalizácie. Zvyšných 600 miliónov majú tvoriť dotácie, z ktorých 200 miliónov bude určených na zvládanie migrácie.