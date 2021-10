Európska únia spustila predaj prvých zelených dlhopisov

Brusel 12. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) spustila v utorok predaj svojich prvých zelených dlhopisov a zaznamenala rekordný dopyt. Únia má potenciál stať sa najväčším emitentom dlhu šetrného k životnému prostrediu.



Ponuky na kúpu 15-ročného zeleného dlhopisu EÚ s odhadovaným výnosom 12 miliárd eur dosiahli viac ako 135 miliárd eur, povedal vedúci manažér predaja. To z neho robí najväčšiu emisiu a s najvyššou úrovňou dopytu po zelených dlhopisoch k dnešnému dňu.



Dlhopis, z ktorého sa budú financovať environmentálne projekty členských štátov v rámci fondu obnovy po pandémii ochorenia COVID-19, je prvým krokom EÚ k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Členské štáty musia pritom pri žiadosti o peniaze na projekty poskytnúť podrobnosti o tom, ako prispejú k plneniu ekologických cieľov.



Výnosy zo zelených dlhopisov majú financovať 30 % fondu obnovy v celkovej výške 800 miliárd eur. Fond bude poskytovať členským štátom granty a pôžičky do konca roku 2026.



Brusel plánuje získať z predaja zelených dlhopisov až 250 miliárd eur, čím by sa mal stať najväčším svetovým emitentom zeleného dlhu.



Vzhľadom na tento rozsah analytici spoločnosti BofA Securities očakávajú, že EÚ vydá každý rok zelený dlh v rozsahu 35 miliárd až 45 miliárd eur. To je ekvivalent dlhu, ktorý v roku 2020 vydali všetci európski štátni a národní emitenti.



Zelené dlhopisy majú tendenciu generovať o niečo nižší výnos v porovnaní s konvenčnými dlhopismi vzhľadom na špecializovanú základňu investorov, ktorá hľadá obmedzený fond aktív.