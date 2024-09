Európska únia doviezla viac plynu z Ruska než z USA

Brusel 1. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) prvýkrát po takmer dvoch rokoch doviezla v 2. kvartáli viac plynu z Ruska ako z USA. Najväčším dodávateľom plynu do EÚ zostáva Nórsko. Vyplýva to z údajov bruselskej poradenskej spoločnosti Bruegel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



EÚ podľa údajov think-tanku Bruegel počas trojmesačného obdobia od apríla do júna 2024 nakúpila z Ruska 12,7 miliardy kubických metrov (m3) plynu a zo Spojených štátov len 12,3 miliardy m3. Dodávky z Ruska sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2024 síce mierne znížili, ale dodávky z USA klesli prudšie. Najväčším dodávateľom plynu do EÚ zostalo v 2. štvrťroku Nórsko s 23,9 miliardy m3.