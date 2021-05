Európska únia vyplatila dvanástim štátom 14,137 miliárd eur

Brusel 25. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že vyplatila 14,137 miliárd eur 12 členským štátom EÚ v rámci siedmej splátky sociálnych dlhopisov. Tie boli vydané minulý týždeň v rámci programu SURE na ochranu pracovných miest a pracovníkov a tiež na zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov koronakrízy.



Minulotýždňové dlhopisy vo výške 14,137 miliárd eur EK rozdelila v podobe výhodných pôžičiek medzi 12 krajín: Belgicko získalo 2 miliardy eur, Bulharsko 511 miliónov, Cyprus 124 miliónov, Estónsko 230 miliónov, Grécko 2,54 miliardy, Litva 355 miliónov, Lotyšsko 113 miliónov, Malta 177 miliónov, Poľsko 1,56 miliardy, Portugalsko 2,41 miliardy, Španielsko 3,37 miliardy a Taliansko 751 miliónov eur.



Je to prvýkrát čo Bulharsko a Estónsko dostávajú financovanie v rámci tohto nástroja. Ostatných desať krajín EÚ už využilo pôžičky v rámci programu SURE.



Pôžičky cez program SURE pomôžu členským štátom pri náhlom zvýšení verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti, ktoré majú priamu súvislosť s pandémiou nového koronavírusu. V konkrétnej rovine im pomôžu pokryť náklady spojené s financovaním vnútroštátnych systémov krátkodobej práce a iných podobných opatrení, ktoré zaviedli v reakcii na koronakrízu, a to aj pre samostatne zárobkovo činné osoby.



V poradí už siedmou edíciou sociálnych dlhopisov poskytla EÚ takmer 90 miliárd eur jednorazových výhodných pôžičiek. Všetky členské štáty EÚ, ktoré požiadali o využitie výhod tohto systému, dostali časť alebo celú požadovanú sumu. Slovensko požiadalo o 630 miliónov eur a sumu už aj dostalo.



Celkovo má 19 členských štátov EÚ dostať v rámci programu SURE finančnú podporu v celkovej výške 94,3 miliárd eur. Krajiny EÚ môžu aj naďalej predkladať žiadosti o získanie finančnej podpory v rámci programu SURE, ktorý má celkovú "palebnú silu" až 100 miliárd eur a je k dispozícii do konca roka 2022.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)