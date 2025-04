Európske akcie klesli po oznámení ciel na dvojmesačné minimum

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 3. apríla (TASR) - Európske akciové trhy zaznamenali vo štvrtok pokles na dvojmesačné minimum, pričom najväčšie škody vykázali nemecké akcie. Trhy tak reagovali na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť recipročné clá. To znamená ďalšie zhoršenie obchodných vzťahov a zvýšené riziko pre vývoj svetovej ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Paneurópsky index Stoxx 600 klesol do 9.20 h SELČ o 1,7 %, pričom nemecké akcie zaznamenali pokles o 2,4 %. To predstavuje najvýraznejší pokles v rámci regiónu.



Trump rozhodol o zavedení plošného cla vo výške 10 %, ktoré sa v Európe dotkne napríklad Británie. V prípade Európskej únie však uplatnil clo vo výške 20 % a napríklad voči Švajčiarsku 31 %.



Akcie bánk v eurozóne, ktoré sú citlivé na ekonomické vyhliadky, zaznamenali pokles o 3,1 %. V reakcii na clá trhy totiž posilnili očakávania zníženia úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky, napriek tomu, že obchodná vojna zvyšuje riziko inflácie. Indexy s vysokým počtom bankových titulov v Taliansku a Španielsku klesli o 1,7 %, respektíve o 1,4 %.