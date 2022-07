Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 29. júla (TASR) - Európske akcie majú za sebou najlepší mesiac od novembra 2020. V piatok panovala na trhu pozitívna nálada. Podporili ju nečakane dobré kvartálne výsledky amerických gigantov Amazon a Apple, ale aj pozitívne údaje z ekonomiky a špekulácie, že americká centrálna banka by mohla spomaliť sprísňovanie menovej politiky.



Kľúčový nemecký index Dax si v piatok pripísal 1,52 % a uzavrel na 13.484,05 bodu, keď sa predtým dostal na najvyššiu úroveň od polovice júna. Za celý uplynulý týždeň sa posilnil o 1,7 % a za júl o približne 5,5 %. To bol jeho najprudší júlový nárast za 6 rokov.



Paneurópsky index STOXX Europe 600 v piatok vzrástol o 1,28 % na 438,29 bodu. Za júl si pripísal 6,3 %, čo bol jeho najprudší mesačný nárast od novembra 2020.



Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok vzrástol o 1,72 % na 6448,50 bodu, taliansky FTSE MIB o 2,16 % na 22.405,48 bodu, španielsky IBEX 35 o 0,88 % na 8156,20 bodu a britský FTSE 100 o 1,06 % na 7423,43 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 1,53 % na 3708,10 bodu.



V piatok podvečer sa pohybovala v pluse aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.48 h SELČ nachádzal so ziskom 0,59 % na 32.721,62 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,89 % na 4108,55 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,20 % na 12.308,18 bodu.