Európske akcie majú za sebou stratový týždeň
Investori na konci týždňa spracovávali výsledky Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose aj doznievajúce napätie okolo dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a USA týkajúcej sa Grónska.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Rím/Londýn 24. januára (TASR) - Európske akciové trhy v piatok (23. 1.) uzavreli zmiešane, väčšina hlavných búrz s výnimkou nemeckej sa oslabila. TASR o tom informuje na základe správ DPA, CNBC a Bloomberg.
Investori na konci týždňa spracovávali výsledky Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose aj doznievajúce napätie okolo dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a USA týkajúcej sa Grónska. Obchodovanie sprevádzala opatrnosť, ktorá sa prejavila najmä pri hlavných indexoch v eurozóne.
Kľúčový nemecký index DAX po štvrtkovom (22. 1.) zotavení mierne stúpol a uzavrel s plusom o 0,18 % na 24.900,71 bodu. Index sa počas týždňa prepadol až na 24.349 bodov, pričom v predchádzajúcom týždni sa dostal až na rekordných 25.507 bodov. Dôvodom výrazného oslabenia boli clá, ktoré ohlásil americký prezident Donald Trump. Po dohode v spore o Grónsko ich však odvolal. DAX napriek pozitívnemu finišu celkovo počas uplynulého týždňa stratil viac než 1,5 %.
Podľa analytikov burzového portálu Index Radar „akciové kurzy prešľapujú na mieste nie preto, že trhy sú pokojné, ale preto, že sú opatrné“. Po Davose síce napätie na trhoch mierne poľavilo, ale keďže nie sú k dispozícii žiadne konkrétne detaily dohody o Grónsku, trhy sú nervózne, čo môže priniesť nové napätie už počas víkendu.
Paneurópsky Stoxx 600 uzavrel piatkové obchodovanie so stratou 0,09 % na 608,34 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 0,13 % na 5948,20 bodu. Stoxx 600 sa za celý týždeň oslabil takmer o 1 % a EuroStoxx 50 o 0,45 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok klesol o 0,07 % na 8143,05 bodu a za celý týždeň stratil 1,40 %. Taliansky FTSE MIB sa v piatok znížil o 0,58 % na 44.831,60 bodu, pričom za celý týždeň padol o 2,11 %.
