< sekcia Ekonomika
Európske akcie na konci týždňa stagnovali
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,02 % na 7825,24 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,32 % na 42.566,41 bodu. CAC 40 si za celý týždeň polepšil približne o 1 % a FTSE MIB o 2,3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 13. septembra (TASR) - Európske akcie na konci týždňa stagnovali. Investori čakajú na budúcotýždňové zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed). Vo všeobecnosti sa očakáva, že Fed uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index Dax v piatok (12. 9.) stratil 0,02 % a uzavrel na 23.698,15 bodu. Za celý uplynulý obchodný týždeň sa posilnil o takmer pol percenta. Dax však po prudkom raste, ktorý trval do začiatku júla, zostáva v konsolidačnej fáze.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,02 % na 7825,24 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,32 % na 42.566,41 bodu. CAC 40 si za celý týždeň polepšil približne o 1 % a FTSE MIB o 2,3 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok stratil 0,09 % a uzavrel na 554,84 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 0,07 % na 5390,71 bodu. Oba indexy sa v uplynulom týždni posilnili o viac než 1 %.
Zatiaľ, čo burzy v USA dosiahli v druhej polovici týždňa rekordné maximá, keď ich podporili špekulácie o znížení úrokových sadzieb a prekvapivo pozitívne správy z technologického sektora, európske burzy takmer stagnovali. Hlavnými dôvodmi je geopolitická neistota na Blízkom východe, ako aj narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Podľa trhového experta Andreasa Lipkowa investori vyberali zisky. Dodal, že investori sa vyhýbajú riziku pred dôležitými udalosťami, ako je rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed o úrokových sadzbách v nadchádzajúcom obchodnom týždni.
Kľúčový nemecký index Dax v piatok (12. 9.) stratil 0,02 % a uzavrel na 23.698,15 bodu. Za celý uplynulý obchodný týždeň sa posilnil o takmer pol percenta. Dax však po prudkom raste, ktorý trval do začiatku júla, zostáva v konsolidačnej fáze.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,02 % na 7825,24 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,32 % na 42.566,41 bodu. CAC 40 si za celý týždeň polepšil približne o 1 % a FTSE MIB o 2,3 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok stratil 0,09 % a uzavrel na 554,84 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 0,07 % na 5390,71 bodu. Oba indexy sa v uplynulom týždni posilnili o viac než 1 %.
Zatiaľ, čo burzy v USA dosiahli v druhej polovici týždňa rekordné maximá, keď ich podporili špekulácie o znížení úrokových sadzieb a prekvapivo pozitívne správy z technologického sektora, európske burzy takmer stagnovali. Hlavnými dôvodmi je geopolitická neistota na Blízkom východe, ako aj narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Podľa trhového experta Andreasa Lipkowa investori vyberali zisky. Dodal, že investori sa vyhýbajú riziku pred dôležitými udalosťami, ako je rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed o úrokových sadzbách v nadchádzajúcom obchodnom týždni.