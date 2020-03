Európske akcie padli o vyše 7 % a dostali sa do medvedieho teritória

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York 9. marca (TASR) - Európske akcie v pondelok padli o vyše 7 % a dostali sa do medvedieho teritória. Turbulencie na trhoch v novom týždni okrem rastúcich obáv z epidémie koronavírusu a jej ekonomických dôsledkov spustil pád cien ropy vyvolaný cenovou vojnou medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.



Európske akcie ukončili pondelkové obchodovanie na 8-mesačných minimách. Paneurópsky index STOXX Europe 600 stratil 7,44 % a uzavrel na 339,50 bodu. To je o vyše 20 % nižšie v porovnaní so svojím maximom 433,90 bodu, čo znamená, že sa dostal do medvedieho teritória. Najviac oslabili ropné akcie, ktoré padli o vyše 16 %. Avšak, výrazne klesli všetky sektory a všetky veľké burzy po celom svete.



Index STOXX Europe 600 zaznamenal najhorší deň od finančnej krízy z rokov 2008/2009. Hodnota európskych firiem padla takmer o 3 bilióny USD (2,62 bilióna eur), odkedy rýchle šírenie koronavírusu vo februári spustilo globálny výpredaj.



Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 v pondelok klesol o 8,45 % na 2959,07 bodu a kľúčový nemecký index Dax o 7,94 % na 10.625,02 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 padol o 8,39 % na 4707,91 bodu, taliansky FTSE MIB o 11,17 % na 18.475,91 bodu a britský FTSE 100 o 7,65 % na 5965,77 bodu.



Wall Street sa podvečer európskeho času takisto pohybovala hlboko v negatívnom pásme. Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18.54 h SEČ nachádzal s mínusom 7,56 % na 23.909,57 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 6,90 % na 2767,22 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 6,56 % na 8013,23 bodu.



(1 EUR = 1,1456 USD)