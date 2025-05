Európske akcie po návrhu Trumpa uvaliť na EÚ clo vo výške 50 % klesli

Brusel 23. mája (TASR) - Akcie európskych firiem zaznamenali prudký pokles a tlak vzrástol aj na európsku menu. Trhy tak reagovali na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že navrhuje, aby USA od budúceho mesiaca zaviedli na tovary z Európskej únie (EÚ) dovozné clo vo výške 50 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trumpove odporúčania, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social, tak zmarili nádeje investorov, že balík dovozných ciel, ktoré Trump navrhol ešte na začiatku apríla, sa podarí rokovaniami vyriešiť. Práve tieto očakávania podporovali akciové trhy v posledných týždňoch. To sa v piatok zmenilo a paneurópsky index Stoxx 600 klesol krátko po týchto informáciách o 2 %. Bankové tituly a akcie automobiliek zaznamenali pokles o viac než 3 %. Klesol aj širší index americkej burzy S&P 500, a to zhruba o 1,5 %.



„Toto predstavuje výraznú eskaláciu napätia vo vzájomnom obchode,“ povedal Holger Schmieding, hlavný ekonóm nemeckej privátnej banky Berenberg. „Pri Trumpovi nikdy neviete, toto však znamená výraznú eskaláciu. Európska únia bude musieť na to reagovať,“ dodal s tým, že takýto krok tvrdo zasiahne európsku, ale aj americkú ekonomiku.



Čo sa týka menového trhu, najviac z Trumpovho kroku vyťažil japonský jen. Kurz amerického dolára klesol oproti jenu o 0,9 % na 142,77 JPY/USD a kurz eura o 0,56 % na 161,43 JPY/EUR. Po Trumpovom odporúčaní kurz eura vymazal časť pôvodných ziskov oproti doláru, v porovnaní s predchádzajúcim dňom si však európska mena stále udržala mierny rast. Ten predstavoval 0,3 %, pričom kurz dolára oproti euru dosiahol 1,1311 USD/EUR.