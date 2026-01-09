< sekcia Ekonomika
Európske akcie pokračujú v prelamovaní rekordov
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 9. januára (TASR) - Zmiešaná správa o vývoji trhu práce v USA podporila európske akcie, ktoré pokračovali v raste a prelamovaní rekordov. TASR o tom informuje na základe správ DPA, CNBC a Bloomberg.
Kľúčový nemecký index Dax sa počas piatkového obchodovania prvýkrát vyšplhal až na 25.281,18 bodu a uzavrel so ziskom 0,53 % na úrovni 25.261,64 bodu. V prvom obchodnom týždni nového roka si pripísal takmer 3 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok vzrástol o 1,44 % a uzavrel na novom rekorde 8362,09 bodu. Taliansky FTSE MIB stúpol o 0,10 % na 45.719,26 bodu. CAC 40 sa za celý týždeň zvýšil o viac ako 2 % a FTSE MIB takmer o 0,8 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 si polepšil o 0,97 % na 609,67 bodu, pričom predtým sa dostal až na rekordných 609,90 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 1,58 % na 5997,47 a počas dňa sa tiež dostal na nové historické maximum 5999,48 bodu.
Podľa hlavného ekonóma VP Bank Thomasa Gitzela aktuálne údaje z USA signalizujú slabosť tamojšieho trhu práce. Americká centrálna banka (Fed) má preto priestor na to, aby uvoľnila menovú politiku viac, než sa doteraz predkladalo.
Geopolitické riziká zároveň tlačili nahor ceny ropy. Po útoku na Venezuelu adresoval americký prezident Donald Trump nové hrozby aj Iránu. Investori by preto podľa analytika Franka Sohlledera z brokerskej spoločnosti ActivTrades nemali ignorovať varovné signály, hoci na akciových trhoch je dobrá nálada.
