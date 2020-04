Európske akcie pokračujú v zotavovaní

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 9. apríla (TASR) - Európske akciové trhy pokračujú vo štvrtok v zotavovaní, ktoré sa prerušilo v stredu (8. 4.).



Hlavný nemecký index Dax sa vo štvrtok o 9.58 h SELČ nachádzal s plusom 2,16 % na 10.556,06 bodu. Kľúčový francúzsky index CAC 40 vzrástol o 1,70 %, taliansky FTSE MIB o 2 % a britský FTSE 100 takisto o 2 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 1,59 % a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,67 %.



Investori a obchodníci s napätím čakajú na pokračovanie rokovaní ministrov financií eurozóny o spoločnom záchrannom a stimulačnom balíku na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu. "Na burzách sa počíta s rýchlou dohodou," uviedol analytik firmy QC Partners Thomas Altmann. Ak by k nej neprišlo, bol by to tvrdý úder pre akciové trhy.



Už sa začínajú ozývať aj skeptické hlasy. "Trh by reagoval s uľahčením už aj na to, že sa európski ministri financií vôbec na niečom dokážu dohodnúť," uviedla devízová expertka Commerzbank Thu Lan Nguyenová. Dodala, že nádej na silnejšie zomknutie krajín eurozóny "je už aj tak pochovaná".



Investori tiež s napätím čakajú na videokonferenciu skupiny OPEC+ o obmedzení produkcie. Špekuluje sa o výraznom znížení ťažby, podmienkou však je, aby sa zapojili aj USA. Ekonomické následky pandémie nového koronavírusu a cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom spôsobili v uplynulých týždňoch prudký prepad cien čierneho zlata.