Európske akcie rastú a pokračujú v prelamovaní rekordov

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 18. februára (TASR) - Európske akcie pokračovali v utorok v raste a prelamovaní rekordov. Dôvodom bolo posilňovanie zbrojárskych titulov, keďže investori počítajú so zvýšením výdavkov na obranu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



Paneurópsky index Stoxx 600 ukončil obchodovanie so ziskom 0,39 % na novom zatváracom maxime 557,61 bodu. Na nový rekord sa dostal aj index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50, ktorý v pondelok (17. 2.) prekonal 25 rokov staré maximum. Utorkové obchodovanie uzavrel s plusom 0,25 % na 5533,84 bodu, keď predtým sa dostal až na 5544,12 bodu.



Kľúčový nemecký index Dax už mieri k úrovni 22.900 bodov po tom, ako sa v pondelok prvýkrát dostal najprv nad hranicu 27.000 bodov a potom aj nad hranicu 28.000 bodov. Dax v utorok vzrástol o 0,20 % na 22.844,50 bodu.



Hlavný francúzsky index CAC 40 sa zvýšil o 0,21 % na 8206,56 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,59 % na 38.554,15 bodu.



"Zdá sa, že optimizmus investorov zostáva nezlomný," popísal náladu na akciovom trhu analytik brokerskej spoločnosti CMC Markets Konstantin Oldenburger. Bez ohľadu na to, či inflácia v USA opäť rastie, či Biely dom hrozí Európe clami alebo či sa chystá možné preskupenie rovnováhy síl v globálnej bezpečnostnej architektúre, "aj v rizikových faktoroch investori rozpoznávajú nové investičné príležitosti", dodal Oldenburger.