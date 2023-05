Európske akcie rastú, nemecké sa blížia k rekordným úrovniam

Frankfurt nad Mohanom 19. mája (TASR) - Európske akcie v piatok vzrástli, pričom nemecký index DAX sa priblížil k rekordným maximám, keďže známky pokroku na rokovaniach o dlhovom strope USA povzbudili investorov, aby investovali do rizikovejších aktív. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Paneurópsky index STOXX 600 v piatok vzrástol o 0,6 % a aj za týždeň by si mal pripísať mierny zisk. Prispeli k tomu odvetvia citlivé na zdravie ekonomiky, ako sú finančné služby, ťažobný sektor, stavebníctvo či materiály.



Aj nemecký akciový index DAX vzrástol v piatok ráno o 0,6 % po tom, ako vo štvrtok (18. 5.) uzavrel obchodovanie na svojej najsilnejšej úrovni v roku 2023. Index sa obchoduje necelých 40 bodov pod svojím historickým maximom 16.290,19 bodu, ktoré dosiahol v novembri 2021.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vzrástol v piatok dopoludnia o 45 bodov na 7492 bodov po zvýšení o 0,6 % v predchádzajúcom dni.



Americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq vo štvrtok na konci obchodovania zaznamenali najvyššie hodnoty za viac ako osem mesiacov, poháňané optimizmom, že dohoda o dlhovom strope v USA by mohla byť dosiahnutá v priebehu niekoľkých dní.



Európske technologické akcie dosiahli v piatok viac ako jednoročné maximum po vývoji na Wall Street, keď investori nakupovali akcie s vysokým rastom.



Akcie polovodičových spoločností, ako sú AMS a Nordic Semiconductor, vzrástli o viac ako 6 %, keďže švajčiarsky a nórsky trh sa po sviatku vo štvrtok znovu otvorili.



Akcie problémovej švédskej realitnej skupiny SBB však klesli o 6,8 % na čerstvé päťročné minimum po tom, ako banka Goldman Sachs znížila cieľovú cenu o 50 %. Akcie tento mesiac stratili viac ako polovicu svojej hodnoty pre obavy z dlhu skupiny.