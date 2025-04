Európske akcie rastú, podporili ich úvahy o pozastavení ciel na autá

New York 15. apríla (TASR) - Európske akciové trhy zaznamenali v utorok rast, keď investori zareagovali na najnovšie úvahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o pozastavení dovozných ciel na autá. Informovala o tom agentúra AFP.



Trump v pondelok (14. 4.) naznačil, že by mohol pozastaviť 25-percentné clá na dovoz áut a autokomponentov, aby automobilky získali čas na potrebné zmeny v dodávateľskom reťazci. „Zvažujem niečo, čo by niektorým automobilkám mohlo pomôcť,“ povedal Trump novinárom s tým, že firmy potrebujú čas na presun produkcie z Kanady, Mexika a iných krajín do USA.



Najnovší vývoj sa odrazil na nálade trhov, aj keď neistota naďalej pretrváva, keďže americká administratíva zvažuje clá na dovoz čipov a farmaceutík. Hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 zaznamenal okolo poludnia rast o 0,8 % a kľúčový index burzy vo Frankfurte na Mohanom DAX vzrástol zhruba o 1 %.



Rast vykázal aj hlavný index parížskej burzy CAC 40, bol však miernejší, keďže smerom nadol ho tlačil vývoj akcií francúzskeho výrobcu luxusných produktov LVMH, ktoré klesli o vyše 7 %. Dôvodom bol pokles tržieb spoločnosti.



Iným smerom sa však po Trumpových vyhláseniach uberali akcie automobiliek. Akcie firmy Stellantis vzrástli na burze v Paríži o vyše 4 % a nahor išli aj akcie nemeckých automobiliek ako Volkswagen a Mercedes-Benz. V obidvoch prípadoch rast dosiahol viac než 2 %.



Rast zaznamenali aj akcie automobilky BMW či britskej firmy Aston Martin Lagonda. Už skôr na úvahy Trumpa zareagovali akcie ázijských automobiliek. V prípade Toyoty sa zvýšili o 3,7 % a v prípade juhokórejskej firmy Hyundai zaznamenali rast o viac než 4 %.