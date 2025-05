Európske akcie rastú, podporilo ich odloženie ciel na tovary z EÚ

Brusel 26. mája (TASR) - Akcie európskych firiem sa po stratách z predchádzajúceho obchodovania zotavili a zaznamenali v pondelok rast. Prispelo k tomu rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odložiť zavedenie 50-percentných ciel na tovary z Európskej únie o viac než mesiac. Informovala o tom agentúra Reuters.



Paneurópsky index Stoxx 600 vzrástol do 9.10 h SELČ o 1 %. V piatok (23. 5.) zaznamenal pokles o 0,9 %, keď trhy reagovali na oznámenie Trumpa, že od 1. júna zavedú Spojené štáty na tovary z Európskej únie 50-percentné clo. V nedeľu však po telefonáte so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou súhlasil s odkladom ciel do 9. júla.



Index zahrnujúci výrobcov áut a autokomponentov, ktorí sú na tlaky spojené s dovoznými clami zvlášť citliví, vzrástol o 1,4 %. Akcie nemeckej automobilky Mercedes zaznamenali rast o 2,1 %, akcie BMW o 2 % a v prípade Volkswagenu posilnili o 1,9 %.



Smerom nahor išli aj akcie výrobcov luxusných tovarov, pre ktorých je americký trh kľúčový. Akcie spoločností Kering, LVMH a Richemont vzrástli v rozmedzí od 1,5 % do 2,4 %.



Rast zaznamenali aj bankové tituly, pričom rast v tomto segmente dosiahol 1,5 %. Ešte výraznejšie vzrástli technologické tituly, a to o 1,9 %.