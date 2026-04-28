< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa aj v utorok prevažne mierne oslabili
Konflikt na Blízkom východe naďalej tlačí ceny ropy nahor a zvyšuje obavy týkajúce sa rastu ekonomiky a inflácie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž 28. apríla (TASR) - Európske akcie sa aj v utorok prevažne mierne oslabili. Investori zostávajú opatrní. V konflikte s Iránom nedošlo k žiadnemu pokroku a v stredu (29. 4.) sa očakáva rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index DAX sa v utorok napriek miernym stratám udržal nad psychologicky dôležitou hranicou 24.000 bodov. Obchodovanie ukončil s poklesom o 0,27 % na 24.018,26 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa znížil o 0,46 % na 8104,09 bodu. Naopak, taliansky index FTSE MIB si polepšil o 0,77 % a uzavrel na 48.040,24 bodu.
Paneurópsky index Stoxx 600 klesol o 0,37 % na 606,58 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,41 % na 5836,10 bodu.
