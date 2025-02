Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 13. februára (TASR) - Európske akcie sa dostali na nové rekordy. Podporili ich nádeje na ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj dobré firemné výsledky. TASR o tom informuje na základe správ DPA, APA a CNBC.



Kľúčový nemecký index Dax sa vo štvrtok prvýkrát v histórii dostal nad hranicu 22.600 bodov, keď sa posilnil o 2,09 %, čo bol jeho najprudší jednodenný nárast za dva roky. Dax ukončil štvrtkové obchodovanie na 22.612,02 bodu, keď sa predtým dostal až na 22.624,57 bodu.



Paneurópsky index Stoxx 600 si polepšil o 1,09 % a uzavrel na rekordných 553,75 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 1,75 % na 5500,50 bodu.



Hlavný francúzsky index CAC 40 sa zvýšil o 1,52 % na 8164,11 bodu a taliansky FTSE MIB o 1 % na 37.908,05 bodu.



Nádeje na začatie mierových rokovaní, ktoré by mohli ukončiť vojnu na Ukrajine, podporili aj ruské akcie. Moskovský index RTS vyskočil o 9,51 % na 1109,80 bodu.



Na burzu vstupuje čoraz viac investorov predovšetkým zo strachu, aby nezmeškali pokračujúci rast, a to aj napriek hrozbe nových ciel, ktoré sľubuje americký prezident Donald Trump.



Trump telefonicky hovoril s ruským lídrom Vladimirom Putinom a dohodli sa na rokovaní o ukončení ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine. Trumpova administratíva zároveň prvýkrát verejne načrtla, ako si predstavuje dohodu o ukončení vojny, vo viacerých smeroch úplne v prospech Moskvy.



Nádeje na prímerie na Ukrajine utlmili obavy z toho, že USA uvalia clá na dovoz z Európy, uviedol trhový analytik britskej investičnej banky Barclays Emmanuel Cau. Z hľadiska ocenenia majú európske akciové trhy podľa neho stále potenciál na ďalší rast.



Nádeje na začiatok mierových rokovaní mali dočasne výrazný negatívny vplyv na akcie zbrojoviek, ktoré spočiatku prudko klesli, ale rýchlo sa zotavili. Podľa expertov je totiž jasné, že Európa bude musieť bez ohľadu na možné mierové riešenie vojny na Ukrajine v budúcnosti viac investovať do vlastných obranných kapacít.