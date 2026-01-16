< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa na konci týždňa mierne oslabili
Kľúčový nemecký index Dax v piatok stratil 0,22 % a uzavrel na 25.297,13 bodu, keď po sérii nových rekordov vrátane utorkového maxima 25.507 bodov prevládla konsolidácia.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 16. januára (TASR) - Európske akcie sa na konci týždňa mierne oslabili. V centre záujmu investorov zostávajú geopolitické napätia. TASR o tom informuje na základe správ DPA, CNBC a Bloombreg.
Kľúčový nemecký index Dax v piatok stratil 0,22 % a uzavrel na 25.297,13 bodu, keď po sérii nových rekordov vrátane utorkového maxima 25.507 bodov prevládla konsolidácia. Za celý týždeň Dax takmer stagnoval.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok klesol o 0,65 % na 8258,94 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,11 % na 45.799,69 bodu. CAC 40 za celý týždeň klesol o viac ako 1,2 % a FTSE MIB sa posilnil o 0,18 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa v piatok znížil o 0,03 % na 614,38 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 0,19 % na 6029,45. Stoxx 600 si za celý týždeň polepšil o 0,8 % a EuroStoxx 50 o 0,6 %.
Podľa hlavného ekonóma Dekabank Ulricha Katera sa trhy krátkodobo stabilizovali po turbulentnom začiatku roka, ktorý poznačili udalosti vo Venezuele, Grónsku a Iráne. Trhy podľa neho tieto geopolitické impulzy ešte spracúvajú.
Napätie zvýšili nové varovania USA voči Iránu a úvahy prezidenta Donalda Trumpa o clách pre krajiny, ktoré odmietajú jeho nárok na Grónsko.
Kľúčový nemecký index Dax v piatok stratil 0,22 % a uzavrel na 25.297,13 bodu, keď po sérii nových rekordov vrátane utorkového maxima 25.507 bodov prevládla konsolidácia. Za celý týždeň Dax takmer stagnoval.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok klesol o 0,65 % na 8258,94 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,11 % na 45.799,69 bodu. CAC 40 za celý týždeň klesol o viac ako 1,2 % a FTSE MIB sa posilnil o 0,18 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa v piatok znížil o 0,03 % na 614,38 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stúpol o 0,19 % na 6029,45. Stoxx 600 si za celý týždeň polepšil o 0,8 % a EuroStoxx 50 o 0,6 %.
Podľa hlavného ekonóma Dekabank Ulricha Katera sa trhy krátkodobo stabilizovali po turbulentnom začiatku roka, ktorý poznačili udalosti vo Venezuele, Grónsku a Iráne. Trhy podľa neho tieto geopolitické impulzy ešte spracúvajú.
Napätie zvýšili nové varovania USA voči Iránu a úvahy prezidenta Donalda Trumpa o clách pre krajiny, ktoré odmietajú jeho nárok na Grónsko.