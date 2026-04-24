Európske akcie sa na konci týždňa oslabili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 24. apríla (TASR) - Európske akcie sa na konci týždňa oslabili. Dôvodom bola neistota týkajúca sa mierových rokovaní medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok uzavrel so stratou 0,11 % na 24.128,98 bodu. Za celý týždeň padol o 2,3 %. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok znížil o 0,84 % % na 8157,82 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,52 % na 47.656,11 bodu. Oba indexy sa za celý týždeň oslabili, CAC 40 o 3,2 % a FTSE MIB o 2,5 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 0,58 % na 610,65 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,19 % na 5883,48 bodu. Za celý týždeň stratili 2,5 %, respektíve 1,8 %.
Správy o tom, že iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí smeruje do pakistanského hlavného mesta Islamabad, podporili nádeje na nové rokovania medzi USA a Iránom. Podľa štátnej agentúry Irna by mal rokovať so zástupcami Pakistanu, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ v konflikte medzi USA a Iránom. Stretnutia s americkými predstaviteľmi sa však podľa zdrojov z pakistanských bezpečnostných kruhov neplánujú.
Napriek tomu zostáva nervozita na trhoch vysoká vzhľadom na neprehľadnú situáciu na Blízkom východe, uviedol analytik spoločnosti CMC Markets Andreas Lipkow. Rizikový apetít investorov je podľa neho nízky. Hlavným problém sú vysoké ceny, ktoré zrejme spôsobia zrýchlenie inflácie.
