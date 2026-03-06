< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa tento týždeň výrazne oslabili
Vojna s Iránom totiž spôsobila prudký nárast cien ropy a podporila obavy z vývoja ekonomiky a inflácie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. marca (TASR) - Európske akcie sa v piatok oslabili a uzavreli výrazne stratový týždeň. Kľúčový nemecký index Dax má za sebou najhorší týždeň od apríla 2025, keď Donald Trump ohlásil zvýšenie ciel. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Vojna s Iránom totiž spôsobila prudký nárast cien ropy a podporila obavy z vývoja ekonomiky a inflácie. K zhoršeniu nálady investorov prispeli aj slabé údaje z amerického trhu práce.
Dax klesol o 0,94 % na 23.591,03 bodu a za celý týždeň padol o 6,70 %. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok znížil o 0,65 % na 7993,49 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,02 % na 44.152,26 bodu. Za týždeň sa oslabili o 6,84 %, respektíve o 6,48 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 1,02 % na 598,69 bodu a za celý týždeň stratil 5,55 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 na konci týždňa odpísal 1,09 % a uzavrel na 5719,90 bodu, pričom za celý týždeň sa oslabil o 6,03 %.
Vojna s Iránom totiž spôsobila prudký nárast cien ropy a podporila obavy z vývoja ekonomiky a inflácie. K zhoršeniu nálady investorov prispeli aj slabé údaje z amerického trhu práce.
Dax klesol o 0,94 % na 23.591,03 bodu a za celý týždeň padol o 6,70 %. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok znížil o 0,65 % na 7993,49 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,02 % na 44.152,26 bodu. Za týždeň sa oslabili o 6,84 %, respektíve o 6,48 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 1,02 % na 598,69 bodu a za celý týždeň stratil 5,55 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 na konci týždňa odpísal 1,09 % a uzavrel na 5719,90 bodu, pričom za celý týždeň sa oslabil o 6,03 %.