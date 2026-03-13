Európske akcie sa v piatok oslabili
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 0,50 % na 595,85 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,56 % na 5716,61 bodu.
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 13. marca (TASR) - Európske akcie sa na konci týždňa oslabili, pričom ceny ropy sa držia okolo úrovne 100 USD (87,14 eura) za barel (159 litrov). Investori naďalej sledujú predovšetkým konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index Dax v piatok klesol o 0,60 % na 23.447,29 bodu. Za celý týždeň stratil vyše pol percenta, zotavil sa však z pondelkového (9. 3.) minima, keď padol až na 22.927 bodov.
Hlavný francúzsky index CAC 40 sa znížil o 0,91 % na 7911,53 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,31 % na 44.316,92 bodu. CAC sa za celý týždeň oslabil približne o 1 %, FTSE MIB si polepšil o 0,3 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 0,50 % na 595,85 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,56 % na 5716,61 bodu.
„Správy z geopolitiky sa menia príliš rýchlo na to, aby boli investori ochotní držať väčšie špekulatívne pozície počas víkendu,“ uviedol analytik spoločnosti CMC Markets Andreas Lipkow. Podľa neho na trhoch naďalej prevláda averzia voči riziku.
Pre vysoké ceny ropy sa investori obávajú stagflácie. V tejto situácii sa sústredia na budúcotýždňové rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) a Európskej centrálnej banky o úrokových sadzbách.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Kľúčový nemecký index Dax v piatok klesol o 0,60 % na 23.447,29 bodu. Za celý týždeň stratil vyše pol percenta, zotavil sa však z pondelkového (9. 3.) minima, keď padol až na 22.927 bodov.
Hlavný francúzsky index CAC 40 sa znížil o 0,91 % na 7911,53 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,31 % na 44.316,92 bodu. CAC sa za celý týždeň oslabil približne o 1 %, FTSE MIB si polepšil o 0,3 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok klesol o 0,50 % na 595,85 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,56 % na 5716,61 bodu.
„Správy z geopolitiky sa menia príliš rýchlo na to, aby boli investori ochotní držať väčšie špekulatívne pozície počas víkendu,“ uviedol analytik spoločnosti CMC Markets Andreas Lipkow. Podľa neho na trhoch naďalej prevláda averzia voči riziku.
Pre vysoké ceny ropy sa investori obávajú stagflácie. V tejto situácii sa sústredia na budúcotýždňové rozhodnutia americkej centrálnej banky (Fed) a Európskej centrálnej banky o úrokových sadzbách.
(1 EUR = 1,1476 USD)