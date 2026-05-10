Európske akcie sa v piatok oslabili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 10. mája (TASR) - Európske akcie sa v piatok (8. 5.) oslabili. Do centra pozornosti investorov sa okrem konfliktu na Blízkom východe dostali aj nové colné hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa voči EÚ a voľby v Británii. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok stratil 1,23 % a uzavrel na 24.338,63 bodu, čím sa opäť vzdialil od hranice 25.000 bodov, ktorú v stredu (6. 5.) po prvý raz od vypuknutia vojny s Iránom koncom februára dočasne výrazne prekonal. Za celý týždeň si však DAX mierne polepšil (+0,19 %).
„DAX stále dopláca na vysoké ceny ropy, ktoré zhoršujú očakávania týkajúce sa ekonomiky eurozóny, a teda aj Nemecka,“ uviedol hlavný trhový analytik spoločnosti CMC Markets Andreas Lipkow.
Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok znížil o 1,09 % na 8112,57 bodu a taliansky FTSE MIB stagnoval na 49.289,54 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 klesol o 0,69 % na 612,14 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,02 % na 5911,53 bodu.
