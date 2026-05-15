< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa v piatok oslabili
Trhy po dvoch dňoch rastu, ktorý podporili očakávania spojené so stretnutím prezidenta USA Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, čakalo vytriezvenie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 15. mája (TASR) - Európske akcie sa v piatok oslabili z dôvodu oživenia obáv z inflácie a vývoja ekonomiky. Ďalším negatívnym faktorom je, že rokovania o ukončení konfliktu na Blízkom východe nepokročili. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok padol o 2,07 % na 23.950,57 bodu. DAX sa dostal nielen pod hranicu 24.000 bodov, ale aj pod 200-dňový priemer, ktorý technicky orientovaní investori sledujú ako ukazovateľ dlhodobejšieho trendu. Napriek oživeniu počas predchádzajúcich dvoch dní stratil 1,6 %.
Trhy po dvoch dňoch rastu, ktorý podporili očakávania spojené so stretnutím prezidenta USA Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, čakalo vytriezvenie. „Po samite však prevládlo sklamanie z chýbajúceho konkrétneho pokroku pri riešení konfliktu s Iránom,“ uviedol trhový analytik Timo Emden.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok klesol o 1,60 % na 7952,55 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,87 % na 49.116,47 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 1,48 % na 606,92 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,81 % na 5827,76 bodu.
Kľúčový nemecký index DAX v piatok padol o 2,07 % na 23.950,57 bodu. DAX sa dostal nielen pod hranicu 24.000 bodov, ale aj pod 200-dňový priemer, ktorý technicky orientovaní investori sledujú ako ukazovateľ dlhodobejšieho trendu. Napriek oživeniu počas predchádzajúcich dvoch dní stratil 1,6 %.
Trhy po dvoch dňoch rastu, ktorý podporili očakávania spojené so stretnutím prezidenta USA Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, čakalo vytriezvenie. „Po samite však prevládlo sklamanie z chýbajúceho konkrétneho pokroku pri riešení konfliktu s Iránom,“ uviedol trhový analytik Timo Emden.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok klesol o 1,60 % na 7952,55 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,87 % na 49.116,47 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 1,48 % na 606,92 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,81 % na 5827,76 bodu.