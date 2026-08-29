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Európske akcie sa v piatok posilnili, Dax sa dostal na nový rekord
Počas piatkového (28. 8.) obchodovania sa DAX dostal až na 26.618,74 bodu, čím prekonal svoje predchádzajúce maximum 26.573,50 bodu spred dvoch týždňov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 29. augusta (TASR) - Európske akcie sa na konci týždňa posilnili, pričom kľúčový nemecký index Dax sa dostal na nové rekordné maximum. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Počas piatkového (28. 8.) obchodovania sa DAX dostal až na 26.618,74 bodu, čím prekonal svoje predchádzajúce maximum 26.573,50 bodu spred dvoch týždňov. Obchodovanie napokon uzavrel so ziskom 0,77 % na 26.569,99 bodu. Za celý týždeň si pripísal viac ako 1,5 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,98 % na 8401,18 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,67 % na 52.616,12 bodu. Oba indexy však majú za sebou stratový týždeň, pričom CAC 40 sa za celý oslabil takmer o 1 % a FTSE MIB o 0,1 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 0,51 % na 655,16 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,95 % na 6485,67 bodu. Stoxx 600 si za celý týždeň polepšil o 0,15 % a EuroStoxx 50 o 0,49 %.
Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh v pozorne sledovanom prejave pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie.
Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.
Podľa expertov Warsh podporil dôveryhodnosť Fedu, ktorej zníženie signalizoval v uplynulých týždňoch prudký nárast výnosov 30-ročných dlhopisov vlády USA.
Warshov prejav podporil očakávania týkajúce sa zvyšovania úrokových sadzieb, čo malo v piatok negatívny vplyv napríklad na polovodičové akcie. Investori však predbežne vyhodnotili, že inflačné riziká sú zvládnuteľné, preto neprišlo k širším výpredajom.
Počas piatkového (28. 8.) obchodovania sa DAX dostal až na 26.618,74 bodu, čím prekonal svoje predchádzajúce maximum 26.573,50 bodu spred dvoch týždňov. Obchodovanie napokon uzavrel so ziskom 0,77 % na 26.569,99 bodu. Za celý týždeň si pripísal viac ako 1,5 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,98 % na 8401,18 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,67 % na 52.616,12 bodu. Oba indexy však majú za sebou stratový týždeň, pričom CAC 40 sa za celý oslabil takmer o 1 % a FTSE MIB o 0,1 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 0,51 % na 655,16 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,95 % na 6485,67 bodu. Stoxx 600 si za celý týždeň polepšil o 0,15 % a EuroStoxx 50 o 0,49 %.
Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh v pozorne sledovanom prejave pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie.
Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.
Podľa expertov Warsh podporil dôveryhodnosť Fedu, ktorej zníženie signalizoval v uplynulých týždňoch prudký nárast výnosov 30-ročných dlhopisov vlády USA.
Warshov prejav podporil očakávania týkajúce sa zvyšovania úrokových sadzieb, čo malo v piatok negatívny vplyv napríklad na polovodičové akcie. Investori však predbežne vyhodnotili, že inflačné riziká sú zvládnuteľné, preto neprišlo k širším výpredajom.