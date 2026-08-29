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Európske akcie sa v piatok posilnili, Dax sa dostal na nový rekord

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Počas piatkového (28. 8.) obchodovania sa DAX dostal až na 26.618,74 bodu, čím prekonal svoje predchádzajúce maximum 26.573,50 bodu spred dvoch týždňov.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 29. augusta (TASR) - Európske akcie sa na konci týždňa posilnili, pričom kľúčový nemecký index Dax sa dostal na nové rekordné maximum. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.

Počas piatkového (28. 8.) obchodovania sa DAX dostal až na 26.618,74 bodu, čím prekonal svoje predchádzajúce maximum 26.573,50 bodu spred dvoch týždňov. Obchodovanie napokon uzavrel so ziskom 0,77 % na 26.569,99 bodu. Za celý týždeň si pripísal viac ako 1,5 %.

Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,98 % na 8401,18 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,67 % na 52.616,12 bodu. Oba indexy však majú za sebou stratový týždeň, pričom CAC 40 sa za celý oslabil takmer o 1 % a FTSE MIB o 0,1 %.

Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 0,51 % na 655,16 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,95 % na 6485,67 bodu. Stoxx 600 si za celý týždeň polepšil o 0,15 % a EuroStoxx 50 o 0,49 %.

Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh v pozorne sledovanom prejave pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie.

Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.

Podľa expertov Warsh podporil dôveryhodnosť Fedu, ktorej zníženie signalizoval v uplynulých týždňoch prudký nárast výnosov 30-ročných dlhopisov vlády USA.

Warshov prejav podporil očakávania týkajúce sa zvyšovania úrokových sadzieb, čo malo v piatok negatívny vplyv napríklad na polovodičové akcie. Investori však predbežne vyhodnotili, že inflačné riziká sú zvládnuteľné, preto neprišlo k širším výpredajom.
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