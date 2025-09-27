< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa v piatok posilnili
Paneurópsky index Stoxx 600 sa v piatok zvýšil o 0,78 % na 554,52 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,01 % na 5499,70 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 27. septembra (TASR) - Európske akcie sa v piatok (26. 9.) posilnili. Podporili ich pozitívne ekonomické údaje USA, ktoré zatienili správy o nových colných plánoch Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ DPA, CNBC a Bloomberg.
Kľúčový nemecký akciový index Dax si v piatok pripísal 0,87 % a uzavrel na 23.739,47 bodu. Za celý týždeň si Dax polepšil o 0,4 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,97 % na 7870,68 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,96 % na 42.646,23 bodu a britský FTSE 100 o 0,77 % na 9284,83 bodu. CAC 40 sa za týždeň posilnil o 0,2 %, FTSE MIB o 0,8 % a FTSE 100 o 0,7 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa v piatok zvýšil o 0,78 % na 554,52 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,01 % na 5499,70 bodu. Stoxx 600 v uplynulom týždni takmer stagnoval, keď si pripísal 0,07 %. EuroStoxx 50 stúpol takmer o 0,7 %.
Spotrebiteľské výdavky v USA sa v auguste zvýšili prudšie, ako sa očakávalo. Takisto osobné príjmy rástli rýchlejšie. Navyše, vývoj inflácie, ktorá bola v súlade s prognózami ekonómov, podporil nádeje, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
Cenový index preferovaný Fedom signalizuje, že inflácia v USA v auguste stagnovala v súlade s predpoveďami ekonómov. Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, v auguste medziročne vzrástol o 2,9 % rovnako ako v júli.
Kľúčový nemecký akciový index Dax si v piatok pripísal 0,87 % a uzavrel na 23.739,47 bodu. Za celý týždeň si Dax polepšil o 0,4 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,97 % na 7870,68 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,96 % na 42.646,23 bodu a britský FTSE 100 o 0,77 % na 9284,83 bodu. CAC 40 sa za týždeň posilnil o 0,2 %, FTSE MIB o 0,8 % a FTSE 100 o 0,7 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa v piatok zvýšil o 0,78 % na 554,52 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,01 % na 5499,70 bodu. Stoxx 600 v uplynulom týždni takmer stagnoval, keď si pripísal 0,07 %. EuroStoxx 50 stúpol takmer o 0,7 %.
Spotrebiteľské výdavky v USA sa v auguste zvýšili prudšie, ako sa očakávalo. Takisto osobné príjmy rástli rýchlejšie. Navyše, vývoj inflácie, ktorá bola v súlade s prognózami ekonómov, podporil nádeje, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
Cenový index preferovaný Fedom signalizuje, že inflácia v USA v auguste stagnovala v súlade s predpoveďami ekonómov. Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, v auguste medziročne vzrástol o 2,9 % rovnako ako v júli.