Európske akcie sa v piatok posilnili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Rím 28. novembra (TASR) - Európske akciové indexy sa v piatok posilnili a pokračovali v zotavovaní. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index Dax si v piatok polepšil o 0,29 % a uzavrel na 23.836,79 bodu, pričom za celý týždeň vzrástol o viac ako 3 %. Za celý november sa však mierne oslabil, konkrétne o pol percenta.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok stúpol o 0,29 % na 8122,71 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,32 % na 43.357,01 bodu. CAC 40 si za celý týždeň polepšil približne o 1,75 % a FTSE MIB o 1,6 %. CAC 40 za uplynulý mesiac stratil 1,14 % a FTSE MIB si polepšil o 0,5 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 0,25 % na 576,43 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,27 % na 5668.17 bodu. Obe indexy sa za celý týždeň posilnili o 2,55 %, respektíve o 2,62 %.
November bol pre akcie volatilným mesiacom. Dôvodom boli obavy z nadhodnotenia titulov z oblasti umelej inteligencie (AI). Ďalším faktorom boli firemné výsledky, ako aj neistota týkajúca sa menovej politiky. Globálne trhy však tento týždeň podporili rastúce očakávania, že americká centrálna banka (Fed) opäť zníži úrokové sadzby.
