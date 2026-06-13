< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa v piatok posilnili
Kľúčový nemecký index DAX si v piatok pripísal 1,76 % a uzavrel na 24.635,30 bodu. Za celý uplynulý obchodný týždeň však klesol o 0,5 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 13. júna (TASR) - Európske akcie sa v piatok (12. 6.) posilnili. Náladu na trhoch podporili nádeje, že dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe je na dosah, ale aj úspešný vstup spoločnosti SpaceX na burzu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 1,88 % na 633,21 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 2,16 % na 6187,63 bodu. Oba indexy sa za celý týždeň posilnili o 1,7 %, respektíve o 2,3 %.
Kľúčový nemecký index DAX si v piatok pripísal 1,76 % a uzavrel na 24.635,30 bodu. Za celý uplynulý obchodný týždeň však klesol o 0,5 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok zvýšil o 1,83 % na 8350,87 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,97 % na 51.497,21 bodu. Za celý týždeň si polepšili o 1,6 %, respektíve o 3,2 %.
Americký prezident Donald Trump zrušil útoky na Irán, ktoré avizoval na štvrtkový večer (11. 6.), a opäť naznačil skoré dosiahnutie rámcovej dohody, ktorá by sa mohla podpísať už počas tohto víkendu v Európe. Blízke úspešné ukončenie rokovaní signalizoval aj Irán.
Paneurópsky index Stoxx 600 v piatok vzrástol o 1,88 % na 633,21 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 2,16 % na 6187,63 bodu. Oba indexy sa za celý týždeň posilnili o 1,7 %, respektíve o 2,3 %.
Kľúčový nemecký index DAX si v piatok pripísal 1,76 % a uzavrel na 24.635,30 bodu. Za celý uplynulý obchodný týždeň však klesol o 0,5 %.
Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v piatok zvýšil o 1,83 % na 8350,87 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,97 % na 51.497,21 bodu. Za celý týždeň si polepšili o 1,6 %, respektíve o 3,2 %.
Americký prezident Donald Trump zrušil útoky na Irán, ktoré avizoval na štvrtkový večer (11. 6.), a opäť naznačil skoré dosiahnutie rámcovej dohody, ktorá by sa mohla podpísať už počas tohto víkendu v Európe. Blízke úspešné ukončenie rokovaní signalizoval aj Irán.