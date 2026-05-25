Európske akcie sa v pondelok dostali na viac než 2-mesačné maximá
Náladu na trhoch podporil optimizmus, že Irán a USA by sa mohli dohodnúť na ukončení konfliktu, čo zmiernilo obavy z inflácie a zo spomalenia globálnej ekonomiky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 25. mája (TASR) - Európske akcie sa na začiatku nového týždňa posilnili a dostali sa na viac ako 2-mesačné maximá. Náladu na trhoch podporil optimizmus, že Irán a USA by sa mohli dohodnúť na ukončení konfliktu, čo zmiernilo obavy z inflácie a zo spomalenia globálnej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Paneurópsky index STOXX 600 sa v pondelok o 11.03 h SELč nachádzal s plusom o 0,74 % na úrovni 629,72 bodu, teda len tesne pod rekordným maximom dosiahnutým koncom februára pred vypuknutím vojny na Blízkom východe. Index blue-chipov z eurozóny stúpol o 1,24 % na 6093,66 bodu.
Kľúčový nemecký index DAX vzrástol o 1,21 % na 25.190,03 bodu, hlavný francúzsky index CAC 40 o 1,30 % na 8221,54 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,90 % na 49.958,61 bodu.
Polepšila si väčšina sektorov na čele s bankami, ktoré si pripísali 1,9 %. Darilo sa aj aerolíniám z dôvodu poklesu cien ropy, pričom akcie Lufthansy vzrástli o 3,7 % a Air France-KLM o 7,5 %.
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa sa USA v úsilí o ukončenie vojny s Iránom blížia k rámcovej dohode s Teheránom a znovuotvoreniu Hormuzského prielivu. Dohoda je „do veľkej miery“ vyrokovaná, napísal Trump cez víkend na platforme Truth Social.
