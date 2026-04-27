Európske akcie sa v pondelok mierne oslabili
Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 0,30 % na 608,84 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,39 % na 5860,32 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 27. apríla (TASR) - Európske akcie sa na začiatku nového týždňa oslabili len mierne. Dôvodom bol relatívny optimizmus, týkajúci sa mierových rokovaní medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index Dax v pondelok zmazal počiatočné zisky a uzavrel so stratou 0,19 % na 24.083,53 bodu. Dax tak nadviazal na pokles z minulého týždňa. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol takisto o 0,19 % na 8141,92 bodu. Taliansky FTSE MIB v pondelok v podstate stagnoval, keď uzavrel so ziskom 0,04 % na 47.673,91 bodu.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 0,30 % na 608,84 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,39 % na 5860,32 bodu.
Na začiatku týždňa neprichádzali z Washingtonu ani z Teheránu žiadne oficiálne diplomatické signály. Ceny ropy opäť vzrástli. „Väčšina investorov zatiaľ vyčkáva a sústreďuje sa len na niekoľko vybraných spoločností,“ uviedol trhový analytik spoločnosti CMC Markets Andreas Lipkow. „Celkovo však prevažuje nádej na skoré ukončenie vojny s Iránom, čo podporuje európske akciové trhy.“
Kľúčový nemecký index Dax v pondelok zmazal počiatočné zisky a uzavrel so stratou 0,19 % na 24.083,53 bodu. Dax tak nadviazal na pokles z minulého týždňa. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol takisto o 0,19 % na 8141,92 bodu. Taliansky FTSE MIB v pondelok v podstate stagnoval, keď uzavrel so ziskom 0,04 % na 47.673,91 bodu.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 0,30 % na 608,84 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,39 % na 5860,32 bodu.
Na začiatku týždňa neprichádzali z Washingtonu ani z Teheránu žiadne oficiálne diplomatické signály. Ceny ropy opäť vzrástli. „Väčšina investorov zatiaľ vyčkáva a sústreďuje sa len na niekoľko vybraných spoločností,“ uviedol trhový analytik spoločnosti CMC Markets Andreas Lipkow. „Celkovo však prevažuje nádej na skoré ukončenie vojny s Iránom, čo podporuje európske akciové trhy.“