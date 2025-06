Európske akcie sa v pondelok oslabili

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 23. júna (TASR) - Európske akcie sa na začiatku nového týždňa oslabili. Dôvodom bola eskalácia napätia na Blízkom východe. Náladu však zlepšil pozitívny vývoj na burzách v USA. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



Kľúčový nemecký index Dax v pondelok stratil 0,35 % a uzavrel na 23.269,01 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 0,69 % na 7537,57 bodu a taliansky FTSE MIB o 1 % na 38.840,51 bodu.



Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 0,28 % na 535,03 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,22 % na 5221,90 bodu.



Najvýraznejšie sa v pondelok oslabili bankové, poisťovacie a chemické tituly. Naopak, technologické tituly a akcie utilít si polepšili.



USA sa v noci na nedeľu pridali k vojne Izraela proti Iránu a bombardovali podzemné iránske jadrové zariadenia. Postup amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolal medzinárodné obavy z rozšírenia vojny na Blízkom východe.



Podľa analytikov ING je veľkou otázkou, ako na to zareaguje Irán a aký vplyv to bude mať na trhy s energiami. Veľké riziko spočíva v tom, že Irán by sa mohol pokúsiť zablokovať námornú trasu cez Hormuzský prieliv, ktorá je dôležitá pre transport ropy. Investori s tým však príliš nepočítajú, pretože táto trasa je dôležitá predovšetkým pre dopravu do Ázie a jej zablokovaním by Irán zasiahol predovšetkým Čínu.