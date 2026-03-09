< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa v pondelok oslabili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 9. marca (TASR) - Európske akcie sa v pondelok oslabili. Akciové trhy sú aktuálne rukojemníkmi vývoja cien ropy. Nervozita investorov je vzhľadom na vojnu na Blízkom východe veľká. TASR o tom informuje na základe správ DPA, CNBC a Bloomberg.
V dôsledku rastu ceny ropy na takmer 120 USD (103,85 eura) za barel (159 litrov) sa kľúčový nemecký index DAX ráno prepadol až pod hranicu 23.000 bodov a dostal sa najnižšie za desať mesiacov. V priebehu dňa však tlak poľavil, keď ceny ropy zmazali časť ziskov.
DAX nakoniec uzavrel so stratou 0,77 % na 23.409,37 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 0,98 % na 7915,36 bodu a taliansky o 0,29 % na 44.024,96 bodu.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 0,63 % na 594,92 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,61 % na 5685,20 bodu.
(1 EUR = 1,1555 USD)
