Pondelok 20. apríl 2026
Európske akcie sa v pondelok oslabili

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 20. apríla (TASR) - Európske akcie sa na začiatku nového týždňa oslabili. Hlavným dôvodom bolo opätovné uzavretie Hormuzského prielivu, ktoré spôsobilo výrazný nárast cien ropy. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.

Kľúčový nemecký index DAX v pondelok vymazal časť svojich výrazných piatkových (17. 4.) ziskov a uzavrel so stratou 1,15 % na 24.417,80 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 1,12 % na 8331,05 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,36 % na 48.207,02 bodu.

Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 0,82 % na 621,46 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,24 % na 5982,63 bodu. Na konci obchodovania v Európe sa v negatívnom pásme pohybovali aj hlavné indexy v USA.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise