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Európske akcie sa v pondelok výrazne posilnili
Analytik maklérskej spoločnosti eToro Sam North upozornil, že nečakaný návrat Huanga ukazuje, do akej miery zostáva rast akcií spoločností spojených s umelou inteligenciou závislý od jednej osobnosti.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 23. novembra (TASR) - Európske akcie sa na začiatku nového týždňa výrazne posilnili. Náladu na trhoch zlepšil nečakaný návrat Jensena Huanga do čela amerického výrobcu čipov Nvidia, ktorý obnovil dôveru v investície spojené s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index DAX si v pondelok polepšil o 2,15 % a uzavrel na 25.337,27 bodu. Rast podporili predovšetkým spoločnosti, ktoré profitujú z rozvoja umelej inteligencie. Akcie niektorých technologických firiem zaznamenali dokonca dvojciferné percentuálne zisky.
Technologické akcie posilňovali aj na ostatných európskych burzách. Sektorový index technologických spoločností vzrástol o 4,4 %. Paneurópsky index STOXX 600 stúpol o 1,81 % na 636,97 bodu a index blue-chipov z eurozóny o 2,23 % na 6074,47 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa zvýšil o 1,48 % na 8044,84 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,65 % na 49.021,93 bodu.
Nvidia oznámila nečakaný návrat svojho spoluzakladateľa Jensena Huanga do funkcie generálneho riaditeľa, ktorú opustil len pred niekoľkými dňami. Rozhodnutiu predchádzala kampaň podporovateľov 63-ročného manažéra, ku ktorým patril aj americký prezident Donald Trump.
„Návrat šéfa Nvidie Jensena Huanga by mohol krehkým trhom poskytnúť signál stability,“ uviedol hlavný analytik maklérskej spoločnosti Captrader Timo Emden. Podľa neho investori po období výrazných turbulencií opäť vidia náznak zlepšenia situácie. Huangov návrat by nemusel byť len symbolickým krokom, ale mohol by obnoviť stratenú dôveru v sektor umelej inteligencie a aspoň dočasne priniesť väčšiu stabilitu na nervózne akciové trhy.
Analytik maklérskej spoločnosti eToro Sam North upozornil, že nečakaný návrat Huanga ukazuje, do akej miery zostáva rast akcií spoločností spojených s umelou inteligenciou závislý od jednej osobnosti. Poukázal pritom na prudký rast akcií Nvidie, ktoré po oznámení Huangovho návratu vyskočili približne o tretinu.
Kľúčový nemecký index DAX si v pondelok polepšil o 2,15 % a uzavrel na 25.337,27 bodu. Rast podporili predovšetkým spoločnosti, ktoré profitujú z rozvoja umelej inteligencie. Akcie niektorých technologických firiem zaznamenali dokonca dvojciferné percentuálne zisky.
Technologické akcie posilňovali aj na ostatných európskych burzách. Sektorový index technologických spoločností vzrástol o 4,4 %. Paneurópsky index STOXX 600 stúpol o 1,81 % na 636,97 bodu a index blue-chipov z eurozóny o 2,23 % na 6074,47 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa zvýšil o 1,48 % na 8044,84 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,65 % na 49.021,93 bodu.
Nvidia oznámila nečakaný návrat svojho spoluzakladateľa Jensena Huanga do funkcie generálneho riaditeľa, ktorú opustil len pred niekoľkými dňami. Rozhodnutiu predchádzala kampaň podporovateľov 63-ročného manažéra, ku ktorým patril aj americký prezident Donald Trump.
„Návrat šéfa Nvidie Jensena Huanga by mohol krehkým trhom poskytnúť signál stability,“ uviedol hlavný analytik maklérskej spoločnosti Captrader Timo Emden. Podľa neho investori po období výrazných turbulencií opäť vidia náznak zlepšenia situácie. Huangov návrat by nemusel byť len symbolickým krokom, ale mohol by obnoviť stratenú dôveru v sektor umelej inteligencie a aspoň dočasne priniesť väčšiu stabilitu na nervózne akciové trhy.
Analytik maklérskej spoločnosti eToro Sam North upozornil, že nečakaný návrat Huanga ukazuje, do akej miery zostáva rast akcií spoločností spojených s umelou inteligenciou závislý od jednej osobnosti. Poukázal pritom na prudký rast akcií Nvidie, ktoré po oznámení Huangovho návratu vyskočili približne o tretinu.