Európske akcie sa v stredu mierne oslabili

New York/Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 31. marca (TASR) - Wall Street sa uprostred týždňa posilnila, zatiaľ čo európske akciové trhy prevažne klesli. Širší index S&P 500 sa dostal na nové rekordné maximum. Americké akcie podporil plán investícií do infraštruktúry amerického prezidenta Joea Bidena.



Kľúčový nemecký index Dax, ktorý sa v utorok (30. 3.) prvýkrát dostal nad hranicu 15.000 bodov, v stredu minul svoj rekord len o 3 body. Nakoniec percentuálne stagnoval a uzavrel na úrovni 15.008,34 bodu. Dax si počas 1. kvartála polepšil o 9,4 %, keď len v marci stúpol takmer o 9 %.



Hlavný francúzsky index CAC 40 v stredu klesol o 0,34 % na 6067,23 bodu, španielsky IBEX 35 o 0,18 % na 8580 bodov a britský FTSE 100 o 0,86 % na 6713,63 bodu. Taliansky FTSE MIB takmer stagnoval, keď sa zvýšil o 0,05 % na 24.648,56 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,18 % na 3919,21 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,24 % na 429,60 bodu.



Naopak, americké akcie v stredu rástli, motorom boli technologické akcie. Investori čakajú na detaily investičného plánu prezidenta Bidena.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 20.31 h SELČ nachádzal s plusom 0,13 % na 33.110,57 bodu. Širší index S&P 500, ktorý sa dostal na nové rekordné maximum, vzrástol o 0,74 % na 3987,85 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,86 % na 13.288,55 bodu.



Biden ešte v stredu predstaví detaily svojho plánu investícií do infraštruktúry. Jeho súčasťou je údajne aj zvýšenie firemnej dane na 28 %, ktoré má plán financovať.