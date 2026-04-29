< sekcia Ekonomika
Európske akcie sa v stredu mierne oslabili
Nové hrozby prezidenta USA Donalda Trumpa voči Iránu spôsobili nárast cien ropy o viac ako 7 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 29. apríla (TASR) - Európske akcie sa aj uprostred týždňa mierne oslabili. Dôvodom bol pokračujúci nárast cien ropy. Investori tiež čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Kľúčový nemecký index DAX sa počas dňa pohyboval okolo psychologicky dôležitej hranice 24.000 bodov, napokon uzavrel tesne pod ňou, keď klesol o 0,27 % na 23.954,56 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa znížil o 0,39 % na 8072,13 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,51 % na 47.796,03 bodu.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 0,60 % na 602,96 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,34 % na 5816,48 bodu.
Nové hrozby prezidenta USA Donalda Trumpa voči Iránu spôsobili nárast cien ropy o viac ako 7 %. Hoci v konflikte s Iránom momentálne platí prímerie, aktuálne varovania znižujú nádej na diplomatické riešenie a na skoré otvorenie Hormuzského prielivu.
Očakáva sa, že Fed v tejto neistej situácii s konfliktom na Blízkom východe tretíkrát po sebe ponechá úrokové sadzby nezmenené.
