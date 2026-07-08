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Európske akcie sa v stredu výrazne oslabili
Paneurópsky index Stoxx 600 v stredu klesol o 1,61 % na 635,91 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,82 % na 6204,91 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 8. júla (TASR) - Európske akcie sa uprostred týždňa výrazne oslabili. Dôvodom bol opätovný nárast napätia na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, DPA a CNBC.
Paneurópsky index Stoxx 600 v stredu klesol o 1,61 % na 635,91 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,82 % na 6204,91 bodu.
Kľúčový nemecký index DAX opäť klesol pod psychologicky dôležitú hranicu 25.000 bodov, keď uzavrel so stratou 2,23 % na 24.897,45 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa znížil o 2,18 % na 8252,66 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,22 % na 51.817,25 bodu.
Americký prezident Donald Trump na samite NATO v Turecku vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo, a pohrozil bombardovaním krajiny a obnovením námornej blokády.
„Konflikt s Iránom by sa opäť mohol stať rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje rizikový apetít investorov,“ uviedol trhový analytik Timo Emden. „To, čo sa ešte nedávno javilo ako riziko v pozadí, sa teraz opäť dostáva do centra pozornosti a núti investorov nanovo prehodnotiť geopolitické riziká.“
Španielsky IBEX v stredu padol až o 2,73 % na 19.104,30 bodu. Trump totiž na samite NATO vyhlásil, že Spojené štáty by mali prerušiť obchodné vzťahy so Španielskom.
Nie je to po prvý raz, čo americký prezident pohrozil Madridu. V stredu ho označil za „strašného partnera“. V prvých dňoch vojny v marci pohrozil úplným obchodným embargom voči Španielsku po tom, čo tamojšia vláda odmietla povoliť americkej armáde využívať svoje základne na misie súvisiace s útokmi na Irán. Napriek tomu bilaterálny obchod pokračoval normálne.
Paneurópsky index Stoxx 600 v stredu klesol o 1,61 % na 635,91 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,82 % na 6204,91 bodu.
Kľúčový nemecký index DAX opäť klesol pod psychologicky dôležitú hranicu 25.000 bodov, keď uzavrel so stratou 2,23 % na 24.897,45 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa znížil o 2,18 % na 8252,66 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,22 % na 51.817,25 bodu.
Americký prezident Donald Trump na samite NATO v Turecku vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo, a pohrozil bombardovaním krajiny a obnovením námornej blokády.
„Konflikt s Iránom by sa opäť mohol stať rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje rizikový apetít investorov,“ uviedol trhový analytik Timo Emden. „To, čo sa ešte nedávno javilo ako riziko v pozadí, sa teraz opäť dostáva do centra pozornosti a núti investorov nanovo prehodnotiť geopolitické riziká.“
Španielsky IBEX v stredu padol až o 2,73 % na 19.104,30 bodu. Trump totiž na samite NATO vyhlásil, že Spojené štáty by mali prerušiť obchodné vzťahy so Španielskom.
Nie je to po prvý raz, čo americký prezident pohrozil Madridu. V stredu ho označil za „strašného partnera“. V prvých dňoch vojny v marci pohrozil úplným obchodným embargom voči Španielsku po tom, čo tamojšia vláda odmietla povoliť americkej armáde využívať svoje základne na misie súvisiace s útokmi na Irán. Napriek tomu bilaterálny obchod pokračoval normálne.